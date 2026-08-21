Gobierno nombra a Felipe Orellana como nuevo cónsul general en Caracas: Cancillería destaca “renovada etapa” con Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores designó a Felipe Orellana como cónsul general de Chile en Caracas.

El diplomático iniciará sus funciones en la capital venezolana durante las próximas semanas.

El canciller Francisco Pérez Mackenna señaló que con el nombramiento “damos un paso concreto para que prontamente los consulados de Chile en Caracas y en Puerto Ordaz estén en pleno funcionamiento, y así poder atender todas las necesidades de los chilenos en Venezuela que requieran de los servicios del Estado”.

“Este es un hito más en la renovada etapa de la relación entre ambos países y esperamos continuar fortaleciendo un diálogo bilateral constructivo”, agregó.

En julio pasado, los gobiernos de Chile y Venezuela anunciaron la reanudación de sus relaciones diplomáticas, que estaban quebradas desde 2024.

En esa oportunidad, las cancillerías de ambos países emitieron un comunicado en el que señalaron que, en una primera etapa, este proceso estaría concentrado en retomar las relaciones consulares, asegurando la protección y servicios en la materia para ciudadanos chilenos y venezolanos.

¿Quién es Felipe Orellana?

El nuevo cónsul general de Chile en Caracas es abogado de profesión y graduado de la Academia Diplomática y cuenta con amplia experiencia en el ejercicio consular.

Al momento de su nombramiento, era el jefe del Departamento de Naciones Unidas de la División de Asuntos Multilaterales.

Previamente, se ha desempeñado como cónsul general en Montreal (Canadá) y ha cumplido “distintos roles en las embajadas de Chile en Tailandia y Australia, donde ejerció, entre otras responsabilidades, funciones consulares”.

Asimismo, en Santiago ha desarrollado labores en los gabinetes del director general del Ceremonial y Protocolo y del ministro de Relaciones Exteriores.