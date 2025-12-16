País josé antonio kast

Gobierno de José Antonio Kast: Los nombres que se barajan para el futuro gabinete

Por CNN Chile

16.12.2025 / 14:32

Los equipos del presidente electo ya trabajan en la conformación del futuro gabinete, del cual esperan tener nombres en la quincena de enero.

Las semanas que quedan de diciembre y enero serán claves para la conformación del futuro gabinete de José Antonio Kast.

La Oficina del Presidente Electo (OPE) trabaja desde hace algún tiempo en los equipos que llegarán a La Moneda en marzo.

En calle La Gloria, en Las Condes, donde se ubicó la OPE, se ha generado expectación por las visitas de distintas figuras políticas, que eventualmente podrían ser parte del gabinete.

En Tolerancia CeroMartín Arrau, jefe de campaña y vicepresidente del Partido Republicano, entregó detalles sobre la situación, señalando que antes del 15 de enero ya se deberían tener la mayoría de los nombres, o al menos los del Comité Político, que en el actual Gobierno está integrado por seis carteras.

Lo que se ha planteado es que se quiere reducir los ministerios que conforman el Comité. Uno de los que saldrá es el Ministerio de la Mujer.

En esa línea, se habla de incorporar al Ministerio de Seguridad, debido a que es uno de los focos principales de la futura administración.

Arrau comentó: “Nosotros tenemos una planificación propia, que está en marcha, de hecho estamos hace tiempo haciendo esto”.

Por otro lado, también se ha planteado la idea de que solo un nombre pueda hacerse cargo de los Ministerios Economía, Energía y Minería, como lo hace actualmente el biministro de Economía y Energía, Álvaro García.

Aunque se trataría de un trámite administrativo, ya que para fusionar ministros se necesita una reforma legal. De todos modos, hasta el momento no está en los planes.

