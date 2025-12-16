La agenda de José Antonio Kast en Argentina: Reunión con Javier Milei, almuerzo con empresarios y más

El mandatario electo viajó al país vecino junto a las presidentas de la CPC, Susana Jiménez, y de la Sofofa, Rosario Navarro.

El presidente electo José Antonio Kast ya da los primeros gestos de lo que será su política exterior.

Y es que el líder republicano hará un viaje a Argentina durante esta jornada, marcando una señal de lo que seguirá durante su mandato.

Quien lo confirmó fue la vocera del comando Mara Sedini: “El presidente electo, José Antonio Kast, parte mañana muy temprano por el día a principalmente estrechar relaciones internacionales con nuestro país vecino, nuestro país hermano, con quien tenemos una muy buena relación”.

Tras su triunfo, uno de los mandatarios que felicitó a Kast fue Javier Milei. “Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI”, escribió en X.

La agenda de Kast en Argentina

El mandatario electo tenía programado un vuelo hacia Buenos Aires durante la mañana.

Antes de subir al avión, Kast dijo a los medios que el objetivo del viaje es “reunirnos tanto con autoridades de gobierno como también personas del sector empresarial y ver temas de seguridad, porque el tema de la migración es algo que nos afecta a todos. Como nosotros queremos ir paso a paso cerrando la frontera norte, también tenemos que conversar cuáles van a ser los efectos de esa situación para nuestros vecinos argentinos”.

“Cuando nosotros empecemos a cerrar con más fuerza los pasos irregulares en Chile, puede darse que busquen entrar a Argentina y eso hay que advertirlo y conversarlo para tomar las medidas adecuadas, para que esto no afecte a Argentina”, añadió.

En su visita estará acompañado por las presidentas de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez, y de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, además del economista Jorge Quiroz.

También van en la delegación el presidente de Bicecopr, Luis Felipe Gazitúa, y el gerente general del grupo Quiñenco, Francisco Pérez Mackenna, según consigna Diario Financiero.

Luego de su llegada, a las 12:00 horas tendrá una reunión bilateral con el presidente argentino, Javier Milei, quien lo recibirá en la Casa Rosada.

Tras ello, a las 13:30 horas, compartirá un almuerzo con empresarios argentinos en el Hotel Intercontinental.

Durante la tarde, a las 17:30 horas, Kast se reunirá con el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo.

Durante su visita, además, el republicano tendrá una reunión con el economista chileno José Luis Daza, viceministro de Economía de Argentina, y quien trabaja junto a Luis Caputo.

Sobre ello, Kast afirmó: “Nos vamos a reunir con él, no porque queramos plantearle algo en concreto, sino para conversar cómo ha sido la recuperación económica argentina, él es muy amigo del ministro Caputo y de otras altas autoridades argentinas. Queremos buscar un abanico de conversaciones tanto en el emprendimiento, en la industrialización. Recuerden que Argentina hoy está con un proceso muy rápido de encontrar distintos tipos de minerales y eso va a tener que tener una salida y esperamos que sea por Chile”.

Ya para las 21:00 se espera que retorne a Santiago.