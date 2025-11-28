Gobierno envía subsecretarios a la frontera con Perú por crisis migratoria

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde informó que el gobierno decidió adoptar medidas a raíz de la crisis migratoria que se vive en la frontera con Perú.

El vecino país decretó Estado de Emergencia en Tacna ante la ola migratoria proveniente de nuestro país. Algunos migrantes han señalado que optado por dejar Chile producto de las discusiones han surgido en torno a qué hacer con los migrantes irregulares, en el marco de las elecciones presidenciales.

“En las próximas horas viajarán a la región de Arica y Parinacota los subsecretarios del Interior, Víctor Ramos, y de Seguridad Pública, Rafael Collado, para supervisar la implementación de la serie de medidas que el Gobierno ha llevado adelante para el resguardo de nuestra frontera norte”, detalló Elizalde.

El titular de Interior explicó que dentro de las medidas adoptadas por la administración de Gabriel Boric “se destacan aquellas que están orientadas a garantizar la salida regular de migrantes, evitando aglomeraciones en el límite fronterizo y resguardando el orden público y las condiciones de seguridad para la población y para las personas en tránsito. Reafirmamos nuestro compromiso con una gestión ordenada y segura de la movilidad en la frontera, fortaleciendo la coordinación interinstitucional de todos los organismos desplegados en la región”.

“Debemos destacar que la gestión fronteriza exige una coordinación permanente entre los Estados limítrofes. En ese marco, el Gobierno de Chile continuará trabajando a nivel diplomático para fortalecer el trabajo conjunto entre Chile y Perú en materia migratoria. Las cancillerías de ambos países han acordado que, a contar del próximo lunes, sesione el Comité Binacional de Cooperación Migratoria”, cerró el jefe de gabinete.