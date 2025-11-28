Mundo perú

Perú declarará Estado de Emergencia en Tacna ante ola migratoria desde Chile: “Nuestras capacidades están colmadas”

Por CNN Chile

28.11.2025 / 19:50

A través de redes sociales, el presidente peruano, José Jerí, explicó que la decisión busca reforzar el control fronterizo y brindar “tranquilidad ante el riesgo de ingreso de migrantes sin autorización”, señalando que este flujo podría afectar la seguridad ciudadana.

Este viernes, Perú activará de manera inminente un Estado de Emergencia en la región de Tacna, en el límite con Chile, como respuesta al incremento de ingresos irregulares de migrantes.

Así lo informó el Presidente peruano, José Jerí, quien también detalló que la medida será oficial “antes de la medianoche”, momento en que quedará aprobada y publicada.

A través de redes sociales, el mandatario explicó que la decisión busca reforzar el control fronterizo y brindar “tranquilidad ante el riesgo de ingreso de migrantes sin autorización”, señalando que este flujo podría afectar la seguridad ciudadana.

También adelantó que Tacna es la primera zona fronteriza donde se aplicará esta política, orientada —dijo— a enfrentar la migración irregular con criterios de seguridad nacional.

Coordinación bilateral con Chile

En paralelo, el canciller peruano Hugo de Zela anunció la conformación inmediata de un Comité Binacional de Cooperación Migratoria entre Perú y Chile, que comenzará a operar este lunes.

El espacio incluirá equipos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de los ministerios del Interior de ambos países, con el objetivo de enfrentar conjuntamente la situación en la franja entre Tacna y Arica.

De Zela fue enfático en que el gobierno peruano no permitirá el ingreso irregular de más personas.

“Nuestras capacidades están colmadas”, sostuvo, remarcando que Perú aplicará de forma estricta su legislación migratoria.

