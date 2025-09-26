Gobierno entregó punto de control a Carabineros en Antofagasta: Será una barrera contra ingreso de droga por la frontera

La unidad fue entregada al OS7 de Carabineros con el objetivo de neutralizar el tráfico de drogas y la actividad criminal en la zona.

Este jueves, el Gobierno entregó al OS7 de Carabineros un nuevo punto de control en rutas del Loa, en la Región de Antofagasta.

Este punto es el reemplazo del que estaba previo a la construcción de la ruta y se utilizará en controles carreteros del OS7, unidad que se dedica a controlar y neutralizar la actividad criminal asociada al tráfico de drogas.

La obra se realizó en el marco del contrato de concesión de Rutas del Loa con una inversión de casi $1.000 millones, y, además, consideró la iluminación en la Ruta 25 para mayor seguridad en el funcionamiento de noche.

El nuevo punto de control funcionará como una barrera contra el ingreso de drogas a través de las fronteras. Además, tendrá instalaciones sanitarias, agua potable, planta de tratamiento de aguas, generador eléctrico con respaldo, elementos de control y seguridad como señalización, demarcación de los pavimentos y tachas, canil y luminarias.

“El Ministerio de Obras Públicas ha jugado un rol fundamental en apoyar la estrategia de seguridad, a través del desarrollo de infraestructura que habilite las condiciones de las policías para realizar su labor”, señalaron desde el Gobierno.