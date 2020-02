La vocera de gobierno, Karla Rubilar, se refirió a las afirmaciones de Guarequena Gutiérrez, representante de Juan Guaidó en Chile, quien aseguró que advirtieron al gobierno sobre la supuesta injerencia extranjera en el estallido social.

En entrevista con Hoy Es Noticia de CNN Chile, Gutiérrez afirmó que “nosotros hemos dicho, no desde ahora, desde hace mucho tiempo, las intenciones del régimen no solamente venezolano, sino también cubano, de desestabilizar”.

En esta línea, señaló que “a través de los canales de Cancillería hemos alertado de lo que nosotros creemos que es la injerencia extranjera acá. Siempre lo digo con mucha responsabilidad. Esto no es un tema de que van a darle bencina para quemar algo, no. Pero solamente las declaraciones públicas de Nicolás Maduro, donde dice que Chile tenía que irse a un estallido social”.

Sobre estas declaraciones, Rubilar afirmó que no tienen información al respecto.

“Nosotros, como Moneda, no tenemos información al respecto de que se hayan entregado antecedentes de ese tenor. Por lo tanto, mientras no tengamos esa información, no nos podemos referir”, aclaró la ministra.