La representante de Juan Guaidó en Chile, Guarequena Gutiérrez, afirmó que han entregado antecedentes al Gobierno de Sebastián Piñera sobre la supuesta injerencia extranjera en el estallido social.

En entrevista con Hoy Es Noticia de CNN Chile, Gutiérrez recalcó que “nosotros hemos dicho, no desde ahora, desde hace mucho tiempo, las intenciones del régimen no solamente venezolano, sino también cubano, de desestabilizar“.

La representante venezolana aseguró que “a través de los canales de Cancillería hemos alertado de lo que nosotros creemos que es la injerencia extranjera acá. Siempre lo digo con mucha responsabilidad. Esto no es un tema de que van a darle bencina para quemar algo, no. Pero solamente las declaraciones públicas de Nicolás Maduro, donde dice que Chile tenía que irse a un estallido social”.

Y señaló que “la violencia de donde venga no la vamos a apoyar. Hoy justamente cinco millones estamos fuera buscando paz”.

Gutiérrez manifestó que “independientemente de la ideología, los derechos humanos deben respetarse”.

“Que Chile esté bien y que cada presidente pueda abocarse a la situación de su país también es un impulso para Venezuela porque de nada sirve rescatar la democracia y la libertad en Venezuela, y en otros países esté convulsionada la situación“, comentó.

“Lo que hay que estar pendientes es de que los terroristas no tengan cabida en nuestra democracia, en nuestros países, en nuestros Estados, porque acaban con todo, y el narcotráfico también”, agregó.

Por otro lado, hizo hincapié en lo ocurrido el martes, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que Copa Airlines no le permitió a su delegación abordar el avión que la llevaría a Caracas. La explicación de la aerolínea fue que habían sido advertidos por el gobierno de Nicolás Maduro de que no estaban autorizados a ingresar al país.

“Eso es una dictadura. Un régimen que no deja entrar a una comisión que va a constatar lo que está pasando en Venezuela, la violación de derechos humanos que se ve todos los días, no solamente las torturas y las muertes y los presos políticos; es también el coronavirus, que tienes que lavarte las manos y en Venezuela el 80% de los hospitales el 90% de las veces no tienen agua potable. Esto es violación de derechos humanos“, resaltó.