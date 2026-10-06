Gobierno descarta fin del plan Calles Sin Violencia: Será “reformulado manteniendo su financiamiento” y se llamará “Plan FOCO”

El Gobierno aclaró que el Plan Calles Sin Violencia mantendrá su financiamiento durante el próximo año.

En el marco de la Ley de Presupuestos 2027, ayer se dio a conocer que el Gobierno habría quitado el financiamiento de la iniciativa impulsada en la administración del expresidente Gabriel Boric.

Para 2026, según un informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres), al Plan Calles Sin Violencia se le otorgó un presupuesto cercano a los $26.017 millones. Sin embargo, para el próximo año el plan habría aparecido sin asignaciones, según recogió The Clinic.

En ese contexto es que la Subsecretaría de Seguridad Pública recalcó que el programa seguirá funcionando durante el próximo año.

“No hay recortes ni se termina el Plan Calles Sin Violencia; este fue reformulado y ahora se denomina Plan FOCO, manteniendo su financiamiento y continuidad para 2027“, escribieron las autoridades en X.

Y añadieron: “Hemos fortalecido su diseño y medición para enfrentar con mayor eficacia los delitos violentos que preocupan a la ciudadanía”.

No hay recortes ni se termina el Plan Calles Sin Violencia, este fue reformulado y ahora se denomina Plan FOCO, manteniendo su financiamiento y continuidad para 2027. Hemos fortalecido su diseño y medición para enfrentar con mayor eficacia los delitos violentos que preocupan a la ciudadanía. — Subsecretaría de Seguridad Pública (@subsegpublica) October 6, 2026

Desde el Gobierno señalaron al citado medio que hay otros programas que serán reestructurados.

Uno de ellos es el Plan Calle Segura impulsado en 2019. “No desaparece, se reforma. Junto a Innovación y Transferencia de Capacidades, da origen al Sistema de Televigilancia, que financia cámaras y pórticos lectores de patentes, y a SITIA, el sistema de teleprotección con inteligencia artificial”, indicaron.

Por otro lado, “se crean el Plan Escudo de Barrio, en apoyo a la Ley de Seguridad Municipal y el Programa de Seguridad Rural. En total, las dos líneas reformuladas sumaban $7.436 millones y las cinco nuevas suman $8.946 millones, un 20% más”.