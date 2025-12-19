Gobierno decreta duelo regional en la RM por la muerte del bombero Paul Valenzuela Muñoz

El voluntario Paul Cristoffer Valenzuela Muñoz, integrante de la Sexta Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago, falleció tras un derrumbe mientras combatía un incendio. El Presidente Gabriel Boric instruyó duelo oficial regional para este viernes.

El Gobierno del Presidente Gabriel Boric decretó duelo oficial regional en la Región Metropolitana tras la muerte del bombero Paul Cristoffer Valenzuela Muñoz, quien falleció mientras combatía un incendio en la comuna de Santiago.

A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo informó que el hecho ocurrió el jueves 18 de diciembre, cuando el voluntario perdió la vida a raíz de un derrumbe durante las labores de control del siniestro.

Valenzuela Muñoz se desempeñaba como ayudante primero de la Sexta Compañía “Salvadores y Guardia de Propiedad” del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

“Ante un evento que conmociona tanto a Bomberos como a las chilenas y chilenos, el Gobierno de Chile adhiere al sentimiento de pesar y, para honrar el legado de servicio que deja la valiosa labor de Paul, el Presidente Gabriel Boric ha instruido decretar duelo oficial en la Región Metropolitana para este viernes 19 de diciembre”, señala el comunicado.

En el texto, el Ejecutivo expresó además sus condolencias a la familia del voluntario, a sus seres queridos y a los integrantes de Bomberos de Chile, destacando su rol al servicio de la comunidad. “Reconocemos su invaluable labor, motivo de profundo orgullo para toda la nación”, añadió.

El propio Presidente Boric se refirió a la decisión a través de un mensaje público en su cuenta de X, donde señaló: “Como Gobierno hemos decidido decretar Duelo Oficial en la Región Metropolitana durante el día de hoy, viernes 19 de diciembre, para honrar y expresar nuestros respetos a la memoria de Paul Valenzuela Muñoz, bombero de la Sexta Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago, fallecido el día de ayer mientras combatía un incendio en la comuna”.

El mandatario reiteró sus condolencias y envió un mensaje de apoyo a la familia, amigos y compañeros del voluntario.