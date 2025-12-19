Presidente Gabriel Boric envía condolencias tras muerte de bombero en incendio en Santiago: “Su actuar generoso será recordado...”

Se trata de Paul Valenzuela, de 36 años, quien falleció mientras controlaba un incendio al interior de un cité.

La noche de este jueves, el presidente Gabriel Boric honró la memoria de Paul Valenzuela Muñoz, el joven bombero que murió mientras combatía un incendio en Santiago.

“Mis sentidas condolencias y cariño a la familia, amigos y compañeros de Paul Valenzuela, (…) quien lamentablemente falleció mientras combatía un incendio”, escribió.

En la publicación agregó que “su actuar generoso y al servicio de la comunidad será recordado y es motivo de orgullo para la institución de Bomberos y para todo Chile”.

Mis sentidas condolencias y cariño a la familia, amigos y compañeros de Paul Valenzuela, bombero voluntario de la Sexta Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que lamentablemente falleció mientras combatía el incendio que esta tarde afectó a un cité de la comuna. Su… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) December 19, 2025

Valenzuela, de 36 años y voluntario de la Sexta Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago, falleció durante las labores de control de un incendio ocurrido al interior de un cité.

Desde Bomberos señalaron que el accidente ocurrió tras derrumbe al interior de la estructura. Valenzuela fue reanimado en el lugar y posteriormente trasladado a la Mutual de Seguridad, donde murió debido a la gravedad de sus lesiones.

“Al momento de estar trabajando en la contención, en la remoción y en la ventilación tuvimos un derrumbe que afecta a tres bomberos de esta institución, dos de ellos de carácter leve y uno de ellos de gravedad (…), que lamentablemente terminó falleciendo en la Mutual de Seguridad”, sostuvo el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Giorgio Tomben.