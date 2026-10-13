Gobierno de Chile desea una “pronta y completa recuperación” al Papa León XIV tras su operación por un nódulo en el pulmón

Este martes, el gobierno emitió sus deseos de una “pronta y completa recuperación de Su Santidad León XIV, tras la intervención quirúrgica a la que ha sido sometido”.

A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo liderado por el presidente José Antonio Kast afirmó que “Chile y la Santa Sede comparten una larga y profunda relación, forjada en momentos decisivos de nuestra historia”.

“Por ello, nuestro país acompaña con especial afecto al Sumo Pontífice en estos momentos y a todos los fieles que profesan la religión católica”, agregó.

El mensaje concluyó afirmando que “hacemos votos para que la fortaleza, la serenidad y la esperanza acompañen a Su Santidad en estos días, y que pronto pueda retomar con plenitud su ministerio“.

¿Qué le sucedió al papa León XIV?

El papa León XIV anunció el domingo pasado desde la ventana del palacio apostólico, tras el rezo del Ángelus, que debía someterse a una cirugía por un nódulo en fase “muy inicial”.

“Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido detectado en una fase muy inicial y está bien localizado”, declaró.

Este martes 13 de octubre fue hospitalizado en el recinto Gemelli de Roma y, de acuerdo con la información entregada por EFE, la cirugía concluyó con éxito.