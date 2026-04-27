Gobierno de Chile condena ataque que dejó al menos 20 civiles muertos en Colombia

Este lunes, el Gobierno condenó el ataque que dejó más de 20 civiles muertos en el departamento del Cauca, al suroeste de Colombia.

El ataque con explosivos fue perpetrado el pasado sábado por presuntos disidentes de la antigua guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

Los sujetos lanzaron un cilindro lleno de explosivos en un tramo de la Vía Panamericana, en el sector El Túnel, en el municipio de Cajibío.

El cilindro cayó sobre un bus y dañó otros 15 vehículos que circulaban, así como un tramo de la vía. El hecho dejó 20 muertos y una decena de heridos.

¿Qué dijeron desde el gobierno?

A través de Cancillería, el Gobierno liderado por José Antonio Kast manifestó su “condena en los términos más enérgicos” a los atentados “terroristas”.

“Chile expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad a los familiares de las víctimas, así como al pueblo y al Gobierno de Colombia”, agregaron.

Finalmente, desde el Ejecutivo reafirmaron su rechazo “absoluto” al “terrorismo en todas sus formas y manifestaciones”.