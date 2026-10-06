Gobierno da marcha atrás en su reforma de seguridad y acuerda respaldar nueva propuesta de senadores

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, confirmó este martes que el Gobierno dará marcha atrás con la reforma constitucional de seguridad presentada en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), tras acordar respaldar la nueva propuesta de los senadores Pedro Araya, Andrés Longton, Iván Flores, Karim Bianchi y Arturo Squella.

“Lo importante es que se mantengan los objetivos y que los instrumentos se vayan trabajando en un diálogo abierto, serio y responsable”, señaló Alvarado en un punto de prensa.

Asimismo, el jefe de Gabinete explicó que la decisión del Gobierno de no perseverar con la reforma constitucional original, que proponía crear un nuevo estado de excepción, se debe a que la propuesta de los senadores satisface las necesidades de la administración.

En esa línea, confirmó que el texto de los legisladores de oposición y oficialismo ingresará al Congreso Nacional el miércoles 7 de octubre para el inicio de su tramitación.

Además, valoró el trabajo de los parlamentarios: “Quiero agradecer el trabajo de los senadores en torno a la construcción de una propuesta alternativa que cumple con los objetivos que se ha establecido el Gobierno”.

“En aras de que esa reforma propuesta que se ingresa mañana satisface lo que el Gobierno busca, y nosotros también, dado ese trabajo y el respeto a los acuerdos, no vamos a perseverar con la reforma que habíamos ingresado en su minuto“, anunció.