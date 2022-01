El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió a la polémica que generaron los dichos de Juan Araya, presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), en torno a que el paro de camioneros de 2020, integrado por la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), “por palabras del presidente de ellos (Sergio Pérez), se lo pidió el gobierno para que hubiera la Ley Juan Barrios”.

En una conversación con 24 horas, el secretario de Estado dijo que el fiscal nacional, Jorge Abbott, quien pidió un informe a la Unidad de Asesoría Jurídica del Ministerio Público por el tema, está en todo su derecho de hacerlo, no obstante, aseguró que “lo más impresentable es que una persona, al voleo, haga una declaración de este tipo, me refiero a Juan Araya”.

Del mismo modo, Delgado espetó que los dichos del presidente de la CNDC “son tremendamente irresponsables, sobre todo escuchando la secuencia de estas; la primera es confusa, ambigua, dice que ‘una persona dijo’; después, en una entrevista en otro canal también fue bastante ambiguo y se desdice de alguna forma de lo que habría dicho”.

En esa línea, la autoridad advirtió que “nosotros le vamos a exigir a Juan Araya que aclare sus dichos y lo haga a la brevedad posible, si no estamos estudiando incluso las acciones legales correspondientes“.

En entrevista con CNN Chile, el propio Araya fue consultado específicamente sobre sus declaraciones en que acusó al gobierno de solicitar el paro a la CNTC y explicó que “con todos los argumentos que hay, vean ustedes (…) cuando nosotros hemos organizado paros locales y pequeños, como el de Calama, mandan a Fuerzas Especiales, en cambio, en este paro no se tocó a los camioneros“.

“Aquí hubo mano negra. No sé si acuerda o no, pero el trato fue diferente”, sentenció para sostener sus argumentos.