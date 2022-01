Este miércoles el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, dio polémicas declaraciones luego de reunirse con el presidente Gabriel Boric este miércoles, asegurando a Biobío que el paro de camioneros de 2020 integrado por la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), “por palabras del presidente de ellos (Sergio Pérez), se lo pidió el gobierno para que hubiera la Ley Juan Barrios, para que hubiera ley de armas… Todas las leyes que todavía no salen”.

En conversación con CNN Chile, el líder gremial, manifestó que “cuando partió la movilización de la CNTC y otros gremios, nosotros sacamos la declaración desde el directorio donde dijimos que no participábamos” y señaló que, sus declaraciones más recientes a la prensa, “parte de una pregunta donde una periodista dice que nosotros [CNDC] dejamos a la gente sin abastecimiento y entonces, como los periodistas confunden a la CNDC con la CNTC, uno contesta frente a eso”.

Consultado específicamente sobre sus declaraciones en que acusó al gobierno de solicitar el paro a la CNTC, Araya sostuvo que “bueno, con todos los argumentos que hay, vean ustedes (…) cuando nosotros hemos organizado paros locales y pequeños, como el de Calama, mandan a Fuerzas Especiales, en cambio, en este paro no se tocó a los camioneros“.

“Aquí hubo mano negra“, sentenció al respecto. “No sé si acuerdo o no, pero el trato fue diferente“. Recordando el paro de 2020, Araya afirmó que “fue descontrolado, algo que al final los dirigentes no pudieron manejar, pero nosotros, los camioneros, durante todo el periodo de pandemia y hasta hoy, hemos cumplido con el abastecimiento a todo el país“.

Lee también: Subsecretario Pavez descarta que el Gobierno haya ordenado el paro de camioneros de 2020

“Eso no ha sido reconocido por nadie”, se lamentó, agregando que esto sería “porque parecemos como que tenemos o no privilegios, pero de los 40.000 empresarios que nos integran, 30.000 facturan menos de 2.500 UF ($77.651.500), son microempresarios, entonces, ese tema nos afecta”.

El tema de fondo, aseguró, “es que nosotros los dirigentes velamos porque nuestros miembros crezcan, gane dinero y puedan subsistir, no somos los matones del barrio“, añadiendo que “si quieren usarnos políticamente, para hacer lo que no puede el gobierno, los senadores o diputados, nosotros no estamos para eso“.

Siendo consultado por si ese “uso político” que mencionó, habría sucedido con la CNTC de Sergio Pérez, Araya indicó “ellos pelearon por los 10 proyectos de ley del gobierno en el Congreso“.

Finalmente, ante las declaraciones del gobierno, que descartó haber tenido injerencia en el tema, y en cambio habló de “rencillas entre gremios“, Araya sostuvo que “el 80% de la confederación está compuesta por microempresarios y tenemos 68 años de historia, nosotros movemos un 94% de la carga, mañana que compren todos los ferrocarriles que quieran, van a llegar al 10 ó 20%, para nosotros no es competencia“. Sin embargo, continuó, “la discriminación nos va matando”.