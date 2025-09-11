País bolivia

Gobierno califica de “xenofóbicos” dichos de diputada Cordero: Sugirió que bolivianos tienen “disminución de oxígeno cerebral”

Por CNN Chile

11.09.2025 / 18:25

El canciller Alberto van Klaveren rechazó públicamente sus declaraciones, calificándolas de xenófobas y asegurando que no representan la postura del Gobierno.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile condenó este jueves los polémicos comentarios realizados por la diputada María Luisa Cordero, quien en una reciente intervención parlamentaria aseguró que los bolivianos presentan “disminución del oxígeno cerebral” debido a su origen altiplánico.

A través de redes sociales, el canciller Alberto van Klaveren manifestó el rechazo del Gobierno a lo que calificó como expresiones “xenófobas”.

“Rechazamos enérgicamente las expresiones xenófobas hacia el pueblo boliviano, las que no representan desde ningún punto de vista el sentir del Estado y del Gobierno de Chile. El racismo y la xenofobia son inaceptables”, escribió.

Las declaraciones de la parlamentaria (IND-RN) se dieron en el contexto de críticas a una iniciativa del político boliviano Rodrigo Paz, relacionada con la legalización de vehículos robados en Bolivia.

Sin embargo, su comentario trascendió lo político y fue interpretado como una ofensiva generalizada hacia el pueblo boliviano.

Desde La Paz, el gobierno del presidente Luis Arce respondió con indignación y anunció la activación de mecanismos diplomáticos para exigir respeto y reparaciones por lo que considera una afrenta.

