Bolivia anuncia acciones diplomáticas tras dichos de diputada Cordero: Aseguró que tienen “disminución de oxígeno cerebral”

El Presidente boliviano, Luis Arce, calificó los dichos como racistas, xenófobos y ofensivos, y advirtió que estas expresiones atentan contra la relación bilateral entre ambos países, históricamente marcada por tensiones.

El Gobierno boliviano anunció este jueves que tomará acciones diplomáticas formales en respuesta a las polémicas declaraciones de la diputada María Luisa Cordero, quien aseguró durante una sesión en la Cámara de Diputados que los bolivianos tienen “disminución del oxígeno cerebral”, lo que habría afectado su capacidad intelectual.

Las afirmaciones, calificadas como discriminatorias y ofensivas, han encendido la tensión entre ambos países.

Los polémicos dichos de la diputada Cordero

En su intervención, la parlamentaria justificó su crítica a una propuesta del político boliviano Rodrigo Paz —quien sugirió legalizar vehículos robados en Bolivia— aludiendo a supuestos factores fisiológicos derivados de la altitud en que viven los bolivianos.

“Desde el nacimiento son portadores crónicos de una encefalopatía hipóxica”, afirmó Cordero, añadiendo que esto explicaría ciertas expresiones que, según ella, denotan “tontorronés”.

Aseguró incluso que este fenómeno habría sido “descubierto” por científicos estadounidenses de paso por Bolivia.

La molestia de Bolivia

Las reacciones desde La Paz no tardaron. El Presidente Luis Arce condenó enérgicamente los comentarios a través de su cuenta oficial en X, tildándolos de “racistas y xenófobos” y señalando que constituyen una “afrenta al pueblo chileno, al Parlamento y a la ética médica” de la diputada.

“Nuestros países sostienen una relación bilateral basada en el respeto mutuo y la cooperación. Este tipo de afirmaciones, infundadas e inadmisibles, no deben afectar ese vínculo”, expresó el mandatario.

El jefe del Estado boliviano también confirmó que su país activará los canales diplomáticos correspondientes a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores para responder a lo que considera una grave ofensa.

El hecho ocurre en un momento delicado en la región, donde las relaciones diplomáticas históricamente complejas entre Bolivia y Chile exigen especial cuidado.

Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial desde el Gobierno ni desde la Cámara de Diputados en Chile sobre la polémica.