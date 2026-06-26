Gobierno anunció construcción de sistema integral de agua potable en La Araucanía: Beneficiará a cerca de 10 mil personas

El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, anunció la construcción del nuevo sistema integral de agua potable rural en las comunas de Temuco, Cholchol y Galvarino, en la Región de La Araucanía.

La iniciativa, denominada “Boyeco, Panco, Collimallin, Mañiuco y Pajal”, incluye la construcción y puesta en operación de un sistema integral de captación, tratamiento, almacenamiento, impulsión y distribución de agua potable rural, entre otras obras.

Con ello, se podrán abastecer 2.366 arranques domiciliarios, resolviendo la demanda actual y futura de la zona.

Desde el MOP indicaron que “en una primera etapa se construirán 1.056 arranques y en la segunda etapa 1.310 arranques, completando un total de 2.366 arranques”.

El proyecto contempla una inversión de alrededor de $40 mil millones y “entregará acceso a agua potable de calidad, cantidad y con continuidad a cerca de 12.000 personas, de 81 comunidades rurales indígenas de la zona”.

El biministro señaló que el sistema de agua potable será el más grande de Chile y beneficiará de manera directa a más de 10 mil personas.

“Además, va a tener impacto en la economía local, en el empleo y, por supuesto, en la calidad de vida de las familias de la zona”, agregó.

La autoridad detalló además que el nuevo sistema “es una señal concreta del compromiso del gobierno con las personas de las zonas más aisladas del país. El acceso al agua es fundamental para tener oportunidades de desarrollo y una mejor calidad de vida”.