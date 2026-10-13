Gobierno anuncia que mantendrá el Plan Buen Vivir impulsado durante la administración de Boric

En medio de la discusión del Presupuesto 2027, el Presidente Kast mantendrá el programa Plan Buen Vivir, iniciativa que fue impulsada durante el mandato de Gabriel Boric para promover el desarrollo de la Macrozona Sur.

Según dio a conocer La Tercera, el Presupuesto 2027 contemplará $1.082 millones para el programa, que depende de la Subsecretaría del Interior. Por ello, el proyecto mantendrá los mismos recursos asignados durante el año anterior.

Por ello, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, afirmó que el Gobierno dará continuidad al plan y lo reforzará para impulsar el desarrollo de las regiones contempladas.

Los cambios del plan

El programa, creado en 2022, ha financiado esencialmente obras de infraestructura, como caminos y proyectos relacionados con el acceso al agua potable, especialmente en sectores rurales y comunidades mapuches.

Pero la actual administración busca ampliar este alcance con otros tópicos, vinculados a salud, educación y vivienda en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Por ello, buscan coordinar el trabajo de las carteras de Obras Públicas, Educación, Salud y Vivienda, además de las ayudas de los delegados presidenciales.

El programa continuará con el mismo nombre, pero con una glosa de proyectos más amplia.