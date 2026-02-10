Gobierno de Boric anuncia alza en cuentas de la luz para cubrir deuda con distribuidoras: Cobro se ejecutará en administración Kast

Desde el Ejecutivo anunciaron también un subsidio para los hogares más vulnerables. "Se trata de una propuesta realista y solidaria que esperamos el próximo gobierno acoja", sostuvo el biministro Álvaro García.

El Gobierno informó una nueva alza de las cuentas de luz para cubrir la deuda millonaria que se tiene con las distribuidoras de energía debido al congelamiento de tarifas eléctricas en 2019, y el biministro de Energía y Economía, Álvaro García, propuso medidas para reducir el impacto del incremento en el sector más vulnerable.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reveló que lo adeudado a los proveedores de energía asciende aproximadamente a $734 mil millones, cifra que corresponde a un 11% de la deuda total tras los congelamientos de tarifas previos a la pandemia. Por ello, el líder de la cartera presentó una propuesta de pago con tarifa única para el próximo Gobierno.

“Nosotros vamos a proponerle a las próximas autoridades una forma de pago de esta deuda coherente con lo que ya se hizo en el caso de la deuda de las generadoras. Se trata de una propuesta realista y solidaria que esperamos el próximo gobierno acoja y lo transforme en un proyecto de ley durante el mes de marzo próximo”, detalló.

Tras darse a conocer los resultados del diagnóstico de la SEC, García sostuvo que el ministerio se coordinó para crear un proyecto en beneficio de los chilenos, el cual será ingresado por la futura administración.

“Con esto concluimos el proceso de definir cómo se va a devolver la plata a las empresas eléctricas. El nuevo gobierno nos ha hecho ver la importancia de que cerremos la mayor cantidad de procesos pendientes, y este era el más significativo y por eso nos hemos acelerado en concluir la investigación y en hacerla pública”, agregó.

¿De cuánto será el aumento en las cuentas de la luz?