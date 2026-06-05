“Toda decisión de indultos se va a adoptar conforme al mérito de los antecedentes”: Ministro de Justicia reafirma criterio para evaluación de beneficios a condenados

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, se refirió a sus dichos respecto a los criterios para eventuales indultos que puedan ser gestionados para criminales condenados.

En conversación con CNN Chile Prime el pasado jueves, Rabat fue consultado -textualmente- si “un violador de niños puede ser merecedor de un indulto”.

Sobre este punto, aseguró que “va a depender mucho de las circunstancias en las que esa persona esté en el momento”.

#CNNPrime | Fernando Rabat, ministro de Justicia y DD.HH., por indultos a violadores de niños: “Va a depender mucho las circunstancias en que esa persona esté en el momento. Per se es un delito muy grave (…) Va a depender del caso y del análisis que usted efectúe”@tv_monica… pic.twitter.com/7Iqtp58wUQ — CNN Chile (@CNNChile) June 5, 2026

Este viernes, el propio ministro aseguró en un punto de prensa en La Moneda que “mis declaraciones no deben haber generado ningún tipo de revuelo. Lo que generó revuelo fue una edición de mis declaraciones que es algo que no corresponde”.

“Mis respuestas son muy claras. Toda decisión de indulto se va a adoptar conforme al mérito de los antecedentes que exista en la carpeta administrativa. Ayer yo di una respuesta clara. La edición que se hizo de esa respuesta es equivocada”, sentenció.