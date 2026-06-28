Gobierno activa Código Azul en siete regiones del país ante el pronóstico de temperaturas bajo cero para este fin de semana largo

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia activó el Código Azul en siete regiones del país debido al pronóstico de bajas temperaturas para los próximos días.

El Código Azul es una estrategia del Gobierno que pertenece al Plan Protege Calle, cuyo objetivo es resguardar la salud de las personas en situación de calle durante los días en que se registren temperaturas iguales o inferiores a los 0 °C, o menores a los 5 °C con lluvia o nieve.

La titular de la cartera, María Jesús Wulf, advirtió que “este fin de semana tendremos bajas temperaturas, podríamos llegar a los -4 °C. Por eso se activó el Código Azul en distintas regiones”.

En ese sentido, hizo un llamado a la ciudadanía: “Que si ven a personas en situación de calle que están pasando frío, llamen al Fono Calle. Este es el 800 104 777, opción 0. Llamar a tiempo puede salvar vidas”.

¿En qué regiones estará activo el Código Azul?

La medida empezará a regir desde las 17:00 horas de este domingo 28 de junio hasta el lunes 29 de junio en las siguientes regiones:

Región de Valparaíso: comunas de Los Andes y San Felipe.

Región Metropolitana.

Región de O’Higgins: Rancagua.

Región del Maule: Talca y Curicó.

Región de Ñuble: Chillán.

Región del Biobío: Los Ángeles.

Región de La Araucanía: Temuco.

Es importante aclarar que, en el caso de la Región de La Araucanía, la medida estará activa solamente hasta este domingo.