El Gobierno aclaró que, pese a que detectó un acceso no autorizado a los servidores de Gobierno Digital, división dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, “no existe evidencia que permita afirmar que haya existido acceso a información relacionada a ClaveÚnica”.

La declaración del Ejecutivo llega tras un reportaje publicado por el medio electrónico El Mostrador titulado Vulnerabilidad de los sistemas de seguridad de Gobierno Digital permiten a hackers sustraer las Claves Únicas de todos los chilenos.

Gobierno Digital aseguró que “no existe una base de datos en que estén disponibles las contraseñas de ClaveÚnica de los chilenos. Lo que se almacena no es la contraseña, sino un código complejo o cifrado no reversible, que se genera cada vez que se enrola a un usuario. Esto quiere decir que no es posible utilizar una fórmula o función para obtener la contraseña original, a partir de este código cifrado”.

Sin embargo, anunciaron que “se definió iniciar un proceso de actualización de contraseñas, en forma gradual y escalonada”. Así, la próxima vez que un usuario acceda al sistema, deberá realizar dicha acción.

Los hechos ya fueron denunciados a la Fiscalía Nacional, que se encuentra investigando las causas y circunstancias del suceso.

Finalmente, la división de Gobierno Digital reiteró su “compromiso con la seguridad de la información que existe en sus servidores”. Junto con lamentar el ilícito, manifestaron que esperan que “la investigación pueda arrojar prontos resultados acerca de los responsables de haber accedido en forma no autorizada al sistema y que se apliquen las penas correspondientes”.