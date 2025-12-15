Gloria Ana Chevesich es elegida como nueva presidenta de la Corte Suprema: Es la primera mujer en ocupar el cargo

La ministra tomará el mando en enero próximo, cuando finalice el período del actual presidente, Ricardo Blanco.

Gloria Ana Chevesich se convirtió este lunes en la primera presidente a de la Corte Suprema.

Tras una votación en el pleno se definió que será Chevesich quien encabezará el máximo tribunal durante el bienio 2026-2027.

La ministra tomará el mando en enero próximo, cuando finalice el período del actual presidente, Ricardo Blanco.

Su designación ocurre en un momento especialmente sensible para el Poder Judicial, que atraviesa un escenario de tensiones internas, investigaciones administrativas y un alto nivel de escrutinio público. El nombramiento se concretó en una sesión clave del Pleno, en la que se buscó definir un liderazgo capaz de enfrentar los desafíos institucionales que vive el sistema judicial.