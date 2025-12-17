Global Teacher Prize: Profesor chileno de escuela rural es elegido entre los 50 mejores del mundo

El profesor Patricio Vilches afirmó que "no se trata solo de un triunfo personal, sino de un triunfo de la educación rural y unidocente". "Reivindica el trabajo en las pequeñas escuelas rurales, que muchas veces se subestima o se percibe como menos efectivo”.

La educación en Chile sigue destacando a nivel internacional, esta vez de la mano de Patricio Vilches Guerrero, profesor de enseñanza básica de la Escuela Básica Multigrado G-47 “El Guayacán”, de la comuna de Cabildo, quien fue seleccionado entre los 50 finalistas del GEMS Education Global Teacher Prize 2026.

Este premio busca destacar a docentes que “transforman vidas a través de la educación“. “Empoderan a los estudiantes con las habilidades y la confianza necesarias para alcanzar el éxito. Son promotores del progreso e inspiran tanto a sus comunidades como a sus estudiantes”, destacan desde la organización.

En esta iniciativa de la Fundación Varkey —organizada en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)—, Vilches es el único chileno seleccionado, siendo elegido entre más de 5 mil nominaciones y postulaciones provenientes de 139 países de todo el mundo.

Durante los próximos días, serán anunciados los 10 profesores finalistas, y el ganador va a ser escogido la semana del 3 al 5 de febrero de 2026, en la final del Global Teacher Prize 2026, que se llevará a cabo en la ciudad de Dubái en los Emiratos Árabes Unidos.

Desde Global Teacher Prize destacan a Vilches como un “educador pionero de Chile“. “Nacido y criado en Guayacán, un pequeño pueblo agrícola de la región de Valparaíso, Patricio superó la pobreza y las limitadas oportunidades educativas para convertirse en un docente transformador y defensor de las comunidades rurales”.

“Actualmente, dirige la Escuela Básica Multigrado G-47 “El Guayacán”, donde imparte clases a niños de primero a sexto grado en una escuela unipersonal, a la vez que se desempeña como director, inspector, coordinador de vida estudiantil y proveedor de transporte escolar”, agregaron desde la organización.

Destacaron que desarrolló metodologías innovadoras como el “Modelo Espiral” para el aprendizaje multigrado y adaptó el programa colombiano de lectura “Yo Soy Muy Inteligente” a su contexto rural. “Combina el aprendizaje práctico con proyectos culturales y empresariales (…) conectando el contenido académico con la realidad de la vida rural”.

“Más allá del aula, él aboga por las escuelas rurales, colabora con universidades, fundaciones y organismos, y aprovecha las redes sociales para concienciar sobre los desafíos de la educación rural. Integra la ciudadanía global, la educación sobre el cambio climático y el emprendimiento en sus programas, garantizando que sus estudiantes desarrollen habilidades prácticas, conciencia cultural y responsabilidad ambiental“, añadieron.

“Es un triunfo de la educación rural”

“Para mí este reconocimiento significa seguir mostrando el campo y la educación campesina, pero ahora al mundo. No se trata solo de un triunfo personal, sino de un triunfo de la educación rural y unidocente, de quienes seguimos educando en los lugares más apartados de Chile con todos los desafíos que eso conlleva”, sostuvo Vilches.

Recalcó que este triunfo “reivindica el trabajo en las pequeñas escuelas rurales, que muchas veces se subestima o se percibe como menos efectivo”. “Estoy convencido de que la educación rural es más que enseñar contenidos; es una acción cultural, social y emocional que merece reconocimiento”.

Aunque le han llegado ofertas de otras instituciones, el educador cree que su trabajo en la escuela rural aún no ha terminado. “Estoy convencido de que la educación rural es más que enseñar contenidos; es una acción cultural, social y emocional que merece reconocimiento. Este reconocimiento no marca el final de un camino, sino el inicio de un compromiso aún más grande, luchar por la equidad educativa en el área rural”.