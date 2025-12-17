Senado aprobó legislar para crear un nuevo sistema de nombramientos judiciales: ¿Qué viene ahora?

La iniciativa recibirá indicaciones hasta el 15 de enero de 2026.

La Sala del Senado aprobó en forma unánime la idea de legislar la reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea el Consejo de Nombramientos Judiciales.

Ahora, la iniciativa será analiza en particular y habrá plazo hasta el 15 de enero de 2026 para la presentación de indicaciones.

La reforma busca cambiar el gobierno judicial y la creación de un nuevo sistema de nombramientos judiciales, además de nuevos órganos autónomos encargados de la administración y gestión de los recursos de los tribunales que conforman el Poder Judicial.

También tiene como objetivo dotar a la Fiscalía Judicial de atribuciones para velar por la conducta de los jueces, y crear un Tribunal de Conducta Judicial.

En el debate parlamentario, los senadores y senadoras coincidieron en que la reforma es muy necesaria. Esto, con el fin de resolver los problemas que ha enfrentado durante el último tiempo el Poder Judicial.

De todos modos, apuntaron a que tal y como está planteada es insuficiente, por lo que se requieren cambios profundos.

Así, valoraron que en la reforma haya cambios institucionales para abordar los temas administrativos, jurisdiccionales y disciplinarios en forma separada, para que “se le resten ese tipo de funciones a los tribunales superiores de justicia, para que de ese modo se pueda dedicar a los temas jurisdiccionales”.

Los senadores también subrayaron en la relevancia de definir quiénes entregarán el organismo, ya que la iniciativa llegó desde la Cámara de Diputados sin una composición definida.

Por ello, se planteó que “la conformación de este nuevo Consejo, debe quedar explicitada en la reforma constitucional y no en una ley, dada la relevancia que tiene esta materia”.