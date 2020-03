VIDEO RELACIONADO – Gobierno y parlamentarios reaccionan al alza de planes de siete Isapres (03:46)

Durante este martes, el senador Guido Girardi (PPD), miembro de la Comisión de Salud, realizó un llamado al gobierno para que se impidan las alzas de planes de las Isapres, mediante una indicación al proyecto que busca fijar precios y limitar la rentabilidad de estas instituciones de salud y clínicas por insumos y prestaciones de coronavirus.

En parlamentario sostuvo que “el proyecto que envío el gobierno no lo hemos tramitado porque es un maquillaje que sólo busca lavar la imagen de las Isapres y no resuelve ninguno de los problemas, no termina con la integración vertical, ni con las discriminaciones de todo tipo”.

“No es aceptable que estas instituciones usureras hoy quieran, en este contexto de catástrofe, subir el precio de las primas. Eso es tan vergonzoso como subir en un 1.000% el precio de las mascarillas, los insumos y las prestaciones por coronavirus”, indicó.

Junto a lo anterior, Girardi recalcó que “si el Gobierno quiere que tramitemos el proyecto Isapres, que envié las indicaciones para que de verdad las regule y no sea sólo una legalización de sus abusos“.

“El gobierno puede, si tiene la voluntad, impedir el aumento de los planes. Lo que se necesita es que el Ejecutivo deje de ser voyerista, no están viniendo al Congreso ni participando en muchas de las políticas públicas que se están discutiendo”, criticó el legislador.

Al respecto, el senador Francisco Chahuán (RN), también miembro de la Comisión de Salud, agregó que “hacemos un llamado de atención para que la Superintendencia sea capaz de fiscalizar que estas alza de costo en los planes corresponden a las alzas de los costos de la prestaciones“.

Eso si, señaló que “no me cabe la menor duda que acá estamos frente una situación que no tiene justificación alguna, menos justificación señalar que no tienen una norma que impida a ellos ajustar esos precios”.

En tanto, el diputado Diego Schalper (RN) calificó como una “falta de empatía” el anuncio realizado por el grupo de Isapres de subir sus planes de salud.

“Impresentable. ¿Cómo tanta falta de empatía social?”, escribió el parlamentario en su cuenta de Twitter.