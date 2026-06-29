Gira presidencial: Kast visita Paraguay para participar en cumbre del Mercosur y luego viajará a Uruguay

(EFE) – Este lunes, el presidente José Antonio Kast inicia su segundo viaje internacional desde que llegó al poder en marzo pasado, que incluye una visita a Paraguay para participar en la LXVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur, y una gira por Uruguay.

El mandatario tendrá una reunión privada en Asunción con su homólogo paraguayo, Santiago Peña, y posteriormente viajará a Montevideo, donde mantendrá un encuentro con el gobernante Yamandú Orsi.

Kast estará presente el martes en la sesión plenaria de presidentes de los Estados Parte del Mercosur y Estados Asociados, que se desarrollará en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol en Luque, cerca de Asunción.

La agenda de la cumbre estará marcada por la entrega de Paraguay de la titularidad pro témpore del bloque a Uruguay, la implementación del acuerdo con la Unión Europea (UE), el futuro del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem) y el avance de otros pactos comerciales en marcha.

En el itinerario del gobernante está previsto conversar con algunos mandatarios de la región, entre ellos el de Ecuador, Daniel Noboa, según anunció el país andino.

Chile, desde 1996, Ecuador y Panamá participan como países asociados de la reunión del Mercado Común del Sur (Mercosur), formada por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Tras participar en la cumbre, Kast realizará la visita oficial de Estado en Asunción, donde habrá algunas sesiones ampliadas para abordar temas de integración y firma de acuerdos.

Esta etapa de cooperación está marcada por la reciente adhesión de Paraguay al acuerdo denominado ‘Compromiso de Santiago’ contra el crimen organizado transnacional, impulsado por Chile y firmado inicialmente por Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú.

Los mandatarios ofrecerán una declaración conjunta a la prensa, en el Palacio de López, tras su encuentro.

En Uruguay, Kast será recibido por Orsi la tarde del miércoles, en una gira que tiene el objetivo de fortalecer relaciones bilaterales y participar, al día siguiente, en un seminario de inversiones junto a una comitiva empresarial chilena que le acompaña.

En Montevideo estarán el canciller Francisco Pérez Mackenna; la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez; la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, y el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker.

La gira, que forma parte de una estrategia de inserción internacional impulsada por el Gobierno de Kast para promoción del comercio exterior, terminará el jueves 2 de julio con el regreso del mandatario a Chile.