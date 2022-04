El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, reiteró que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, no le agradeció a la Democracia Cristiana (DC) por el rechazo de los proyectos que buscaban un nuevo retiro de los fondos previsionales. “Me he comunicado hoy con el jefe de bancada (de la DC) quien me aclaró que acá evidentemente no sucedieron las cosas tal como las dijo el diputado Felipe Camaño”. El secretario de Estado también indicó que “nosotros vamos a sostener desde la Presidencia, acá en La Moneda, reuniones (pendientes) tanto con la mesa que asume la presidencia de la Democracia Cristiana, como también con la bancada de senadores y senadores. Esperamos en esas reuniones poder conversar con ellos y ellas, como lo hemos hecho también con todas las bancadas“.