En la antesala del responso del sargento Carlos Retamal, carabinero que murió tras ser agredido mientras fiscalizaba una carrera clandestina en San Antonio, el general director Ricardo Yáñez reflexionó: “Hay que repudiar actos como estos. ¿Qué le podemos decir a la hija del sargento Retamal?, ¿que esto no va a volver a ocurrir?”, manifestó. Posteriormente, sostuvo que “un nuevo mártir… tengo pensado en no decir más la cantidad porque se transforma en un número y no somos un número, somos personas que tenemos familia, sentimientos, lloramos y sufrimos. La pérdida de uno de nosotros nos duele”.