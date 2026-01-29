Gendarmería confirma salida dominical de Patricio Maturana: Consejo Técnico aprueba solicitud del excarabinero

El Consejo Técnico del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina revisó y aprobó el otorgamiento del beneficio de salida dominical al excarabinero Patricio Maturana Ojeda, condenado por apremios ilegítimos y lesiones graves contra la senadora Fabiola Campillai en el contexto del denominado estallido social.

Este miércoles, el Consejo Técnico del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina aprobó el otorgamiento del beneficio de salida dominical al excarabinero Patricio Maturana, condenado por apremios ilegítimos y lesiones graves contra la senadora Fabiola Campillai en el contexto del estallido social.

Gendarmería, a través de un comunicado, detalló que el Consejo analizó distintas solicitudes de postulación a “beneficios intrapenitenciarios” por parte de la población penal de esa unidad, que cumple con los requisitos exigidos para esos fines.

Fue en esa instancia en la que “se revisó y aprobó el otorgamiento del beneficio de salida dominical al interno Maturana”.

Según la información recabada por CNN Chile, su primera salida sería el próximo 8 de febrero.

La institución penitenciaria aclaró que el Consejo Técnico es un órgano autónomo de cada unidad penal y tiene como función hacer seguimiento y evaluar el adecuado cumplimiento de los beneficios aprobados.

El pasado 27 de enero, la institución descartó que exista alguna relación entre una visita del director nacional, Rubén Pérez, al recinto penitenciario y la situación de Maturana. Esta aclaración se produjo luego de que se difundiera que el beneficio estaría relacionado con una visita sorpresiva de la autoridad al penal, realizada tras una reunión con el presidente electo, José Antonio Kast, cuyo objetivo fue abordar la modernización del sistema carcelario.

El beneficio fue solicitado por Maturana, quien cumplía con los requisitos formales para postular.