Gendarmería aclara que no se ha resuelto conceder salida dominical a Patricio Maturana: Decisión depende del consejo técnico

Gendarmería sostuvo que “adelantar un eventual resultado es, a lo menos, irresponsable”, tras la difusión de que el excarabinero Patricio Maturana, condenado por apremios ilegítimos y lesiones graves contra la senadora Fabiola Campillai en el contexto del estallido social, podría acceder a un beneficio de salida dominical.

Durante este martes, Gendarmería emitió una declaración luego de que se difundiera que el excarabinero Patricio Maturana, condenado por apremios ilegítimos y lesiones graves contra la senadora Fabiola Campillai, podría acceder a un beneficio de salida dominical.

En ese contexto, la institución aclaró que el interno cumple con los requisitos formales para postular. Sin embargo, aún no existe una resolución sobre dicho beneficio, ya que la decisión recae en el consejo técnico de cada unidad penal, integrado por un equipo multidisciplinario.

En concreto, según publicó La Tercera, Maturana postuló a la salida dominical, pero el consejo técnico del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina aún no se ha reunido para sesionar.

“Adelantar un eventual resultado es, a lo menos, irresponsable”, consignó el escrito.

Además, Gendarmería descartó que exista una presunta relación entre una visita del director nacional de la institución, Rubén Pérez, al recinto penitenciario y la situación de Maturana. En ese sentido, subrayó que vincular ambas instancias constituye “una grave falta a la ética y al tratamiento de la información periodística”.

Lo anterior, luego de que se difundiera que el eventual beneficio estaría relacionado con una visita sorpresiva de la autoridad penitenciaria al penal, realizada tras una reunión con el presidente electo, José Antonio Kast, cuyo objetivo fue abordar la modernización del sistema carcelario.

Por su parte, la legisladora Campillai sostuvo que está evaluando la situación junto a su abogado y que “tomaremos las acciones que, en su debido tiempo, correspondan, dado los hechos y las legítimas dudas que estos generan”.