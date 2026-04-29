Minsal presentó lineamientos del Plan de Alerta Oncológica: Contempla $156 mil millones y se divide en tres etapas

El Ministerio de Salud (Minsal) presentó este martes el Plan de Alerta Oncológica -en el marco de la alerta sanitaria vigente desde el 15 de abril-, el cual busca que los 33.702 pacientes que están esperando una atención oncológica GES y No GES al 31 de enero de 2026 puedan iniciar su proceso terapéutico.

La instancia fue encabezada por la ministra de la cartera, May Chomali y participó la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro; el director de Fonasa, César Oyarzo; la jefa de la División de Gestión de la Red Asistencial, Elisa Llach; y el jefe del Departamento de Cáncer, Alejandro Berkovits.

Se trata de un plan que “nos va a permitir modelar una nueva forma de hacer las cosas, para que los pacientes no tengan retraso en sus garantías cuando sea una patología GES y no tengan que esperar tiempos prolongados cuando la espera es un problema para efectos del compromiso de salud de estas personas”, aseguró la secretaria de Estado.

🔵Ministra de Salud encabeza la presentación del Plan de Alerta Oncológica. Esta es una estrategia integral para enfrentar las listas de espera y fortalecer la respuesta de nuestro sistema de salud ante el cáncer. 1/2 pic.twitter.com/r33fOIY5Yz — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) April 28, 2026

De acuerdo a lo informado por el Minsal, el cáncer es la segunda causa de muerte en Chile y representa cerca del 26% de los fallecidos. Durante 2025 se entregaron diagnósticos de 63.274 nuevos cánceres y se proyecta que para 2035 la cifra llegará a 80 mil nuevos cánceres.

La iniciativa contempla una inversión de $156 mil millones, que son adicionales al presupuesto sectorial y que están organizados en tres etapas.

La primera de ellas es de identificación y validación, “un trabajo que se inició previo a la publicación de la Alerta Sanitaria en el Diario Oficial y que permitió identificar, validar y consolidar los listados de pacientes oncológicos”.

En ese sentido, Berkovits indicó que es “extremadamente importante identificar a cada una de las personas que estaba con una garantía GES oncológica retrasada o que, en el caso de ser una patología No GES, se encontraba con una cirugía retrasada o con una consulta nueva de especialidad en espera de atención”.

Así, en un trabajo donde participó Fonasa, Redes Asistenciales, Salud Pública y el Minsal se identificó “una base oficial de 33.702 personas con corte al 31 de enero del 2026, con tiempos de espera prolongados”.

De esos 33 mil, 19.613 corresponden a pacientes con garantías de oportunidad con diagnóstias o terapéuticas retrasadas GES, mientras que 14.089 son pacientes con cirugías o consultas de nueva especialidad no GES, que también tienen esperas prolongadas de atención.

La segunda fase es de contacto y vinculación, donde “cada hospital fue instruido para ubicar a los pacientes registrados en espera oncológica, así como también, identificar si tenía la capacidad de gestionar el caso en su horario habitual”.

Autoridades de Salud presentan el Plan de Alerta Oncológica que permitirá atender a 33 mil pacientes GES y No GES que esperan diagnóstico y/o tratamiento por cáncer. El plan busca garantizar que las personas accedan a su diagnóstico de forma oportuna y que el inicio de sus… pic.twitter.com/AUouiypdPZ — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) April 28, 2026

El Minsal indicó que, a la fecha, los hospitales médicos “ya han contactado al 53% de los pacientes oncológicos identificados con tiempos de espera prolongados tanto en casos GES como no GES, y el objetivo es que al 30 de abril todos ellos hayan sido vinculados por su hospital y se comience con la gestión de su proceso terapéutico”.

Mientras que la tercera etapa es de acompañamiento y seguimiento. Aquí, “el hospital toma contacto con el paciente y, si tiene la capacidad de resolverlo, le agendará la hora o le ofrecerá la solución para su problema, que puede ser confirmación diagnóstica o el inicio de su tratamiento oncológico”.

“Si el hospital de origen está derivando a un segundo prestador, esto no tiene costo alguno para el paciente. Esa es una cuenta que tiene un pago conocido que se convino entre Fonasa y el prestador y va a ser 100% financiado por Fonasa. Siempre ha ocurrido así en la derivación de segundos prestadores porque eso está en la ley de las Garantías Explícitas en Salud, GES. Por lo tanto, el segundo prestador no tiene costo para el paciente”, explicó Chomali.

Si el paciente es derivado al segundo prestador, “recibirá la resolución completa de toda la patología oncológica y el objetivo es que el 31 de junio del 2026 todos los pacientes identificados dentro de este Plan estén en vías de resolución de su problema de salud, es decir, con la gestión de su proceso terapéutico“.