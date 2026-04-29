INE: Tasa de desempleo se ubicó en 8,9% en el trimestre enero-marzo de 2026

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la tasa de desempleo se ubicó en 8,9% durante el trimestre enero-marzo de 2026.

De acuerdo a la institución, en 12 meses la cifra registró un incremento de 0,2 puntos porcentuales (pp.) debido al alza en la fuerza de trabajo (0,7%), que fue mayor a la presentada por las personas ocupadas (0,5%).

Además, las personas desocupadas tuvieron un aumento de 3,3%, influidas por los cesantes (2,0%) y quienes buscan trabajo por primera vez (14,5%).

En tanto, “las tasas de participación y ocupación se situaron en 62,3% y 56,7%, decreciendo 0,1 pp. y 0,3 pp., en cada caso. La población fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, aumentó 1,2%, influida por las personas inactivas potencialmente activas (4,9%) y las personas inactivas habituales (0,4%)”.

Y en la Región Metropolitana, la tasa de desocupación del trimestre enero-marzo 2026 alcanzó un 9,6%, creciendo 0,2 pp. en 12 meses.

Por otro lado, la tasa de desocupación informal es de 26,5%, con un crecimiento de 0,7 puntos porcentuales en 12 meses.

Tasa de desempleo en mujeres y hombres

Según el INE, la tasa de desempleo en las mujeres llegó a 10,0%, con un aumento de 0,5 pp. interanualmente debido al “ascenso de 1,8% de la fuerza de trabajo, mayor al de 1,2% registrado por las ocupadas; mientras las desocupadas se expandieron 7,4%, incididas por las cesantes (7,3%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (7,9%)”.

Mientras que en los hombres se situó en 8,1%, “sin presentar variación en doce meses, dado que la fuerza de trabajo disminuyó en igual magnitud que los ocupados (-0,1%).