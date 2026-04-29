Superintendencia deroga circulares que ampliaban Aula Segura e incorporaban perspectiva de género en colegios

La Superintendencia de Educación anunció la derogación de tres circulares dictadas entre fines de 2025 y marzo de 2026, medidas que modificaban parte de la regulación sobre convivencia escolar, reglamentos internos y procedimientos disciplinarios.

Dos de esos documentos habían sido emitidos durante los últimos meses del gobierno de Gabriel Boric, mientras en paralelo avanzaba en el Congreso la tramitación de la nueva ley de convivencia escolar.

Entre los cambios ahora anulados figuraban normas que extendían criterios de Aula Segura a establecimientos particulares y disposiciones que incorporaban principios como autonomía progresiva, enfoque formativo y perspectiva de género en reglamentos internos.

La superintendenta de Educación, Pamela Adriazola, explicó que las circulares fueron publicadas sin considerar el nuevo marco legal que se encontraba en discusión.

“En el momento en que fueron publicadas, había un trabajo en el Congreso respecto de la ley que se acaba de promulgar y esto no fue tomado en cuenta”, sostuvo, según consignó La Tercera.

Con la decisión, los establecimientos seguirán operando bajo la circular vigente desde 2018, mientras la autoridad prepara nuevas directrices que deberían estar listas antes del 1 de julio de 2026.

La ministra de Educación, María Paz Arzola, en entrevista con 24 Horas, valoró la medida y sostuvo que permitirá evitar cambios apurados en reglamentos internos, los que luego habrían debido ajustarse nuevamente tras la entrada en vigencia de la nueva ley.

Desde organizaciones del sector, como Educación 2020, advirtieron que parte del contenido derogado representaba avances relevantes, aunque cuestionaron el momento en que se dictaron las normas, por haber generado incertidumbre en los colegios.