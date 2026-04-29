Sigue la inquietud del oficialismo con el Gobierno: Schalper (RN) llama a La Moneda a no “gobernar todo desde el Segundo Piso”

El diputado Diego Schalper (RN) se refirió al “fuego amigo” que se ha producido al interior del oficialismo con el Gobierno del Presidente José Antonio Kast durante los últimos días.

Esto, en el marco de recientes controversias que se han generado, por ejemplo, con oficios enviados desde el Ministerio de Hacienda a distintas reparticiones públicas sugiriendo el cierre de programas y beneficios en el marco del ajuste fiscal.

A pesar de que el ministro de dicha cartera, Jorge Quiroz, señaló que dichos oficios no eran definitivos de cara al Presupuesto 2027, durante los últimos días se han intensificado los reparos contra La Moneda por su gestión sobre este tipo de información.

En este contexto, en conversación con Radio Infinita, el diputado Schalper apuntó que “esta pretensión de querer gobernar todo desde el Segundo Piso ya la hemos conocido en gobiernos anteriores y no resulta tan bien“.

Del mismo modo, abordó las observaciones realizadas por el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien llamó al Segundo Piso a “tomar las riendas” de la discusión por el Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno.

“Entonces, yo creo que lo que ha querido hacer el senador Squella —que es un poco lo que hemos querido hacer nosotros siempre— es que estos comentarios vayan a fortalecer la tarea del Gobierno“, acotó Schalper en ese sentido.

Del mismo modo, el parlamentario apuntó: “A mí cuando me dicen ‘mira, esto es fuego amigo‘… a mí me carga la expresión ‘fuego amigo’, porque a veces esa expresión se emplea para inhibir la crítica constructiva“.

“Y aquí lo que hay —no tengo ninguna duda— en el empeño del senador Squella y en todos aquellos que hemos querido hacer comentarios constructivos, es simplemente que al Gobierno le vaya bien“, sentenció el diputado de Renovación Nacional.