Premios Pulsar 2026 anuncian sus nominados por categoría: Mon Laferte encabeza la lista

La 12ª edición de los Premios Pulsar ya dio a conocer la lista completa de sus nominadas y nominados.

Desde 2015, la instancia reconoce a artistas, autores, productores, intérpretes y equipos técnicos de la música chilena por obras publicadas durante el último año.

¿Qué son los Premios Pulsar?

Los Premios Pulsar son organizados por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) y buscan reconocer lo más destacado de la música chilena en distintos géneros y expresiones vinculadas a la industria.

De acuerdo con las bases, la versión 2026 premiará obras publicadas y difundidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

La ceremonia, en tanto, se realizará durante mayo de 2026.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por PREMIOS PULSAR (@pulsarchile)

El certamen contempla categorías por género musical, además de reconocimientos asociados a interpretación vocal, producción musical, grabación, videoclip, composición para audiovisuales y difusión de música de pueblos originarios.

Entre los nombres con mayor presencia en la edición 2026, Mon Laferte encabeza la lista con tres nominaciones: Mejor Álbum Pop por Femme Fatale, Canción del Año por Otra Noche de Llorar e Intérprete Vocal del Año.

Con dos menciones cada uno, le siguen Sinaka (nominado por El Nuevo Sonido y Senda Bellakona) Javiera Mena (por Inmersión y Mar de Coral), Jordan (por Supercumbia Volumen 2 e Intérprete Vocal del Año), Gloria Simonetti (por Con los Años Cantados e Intérprete Vocal del Año) y Cancamusa /por Dopamina y la canción del mismo nombre junto a Gepe).

Lista de nominados 2026 por categoría

Mejor Álbum Pop

Buenos Valores Malos Modales – Kuina

Dopamina – Cancamusa

Femme Fatale – Mon Laferte

Inmersión – Javiera Mena

La Energía – Gonzalo Yáñez

Mejor Álbum Rock

Vía Lo Orozco – Chini.Png

Alma Tadema – Niños del Cerro

Claroscuro – BBS Paranoicos

Deseo, Carne y Voluntad – Candelabro

Manantial – Quivik

Mejor Álbum de Música Tradicional Folclórica Chilena

Añañuca – Marcela Moreira

Calichal 45 Años / Fiesta y Tradición – Calichal

Canta un Canario en la Gloria – Pati Díaz

De Encuentros y Ausencias – Catalina y Las Bordonas de Oro

La Vida en 6/8 – Rubén Fernández Beltrán

Mejor Álbum Jazz

Cuerda al Aire – Federico Dannemann

El Secreto de los Arbustos – Pascuala Ilabaca y Fauna, SCD Big Band, José Moraga

Ella Lleva el Fuego – Claudio Rubio

Ilusiones Ópticas – Mapocho Orquesta

Quinta Temporada – Joaquín Fuentes

Mejor Álbum de Fusión y Raíz Latinoamericana

Brujos – La Orquesta del Viento

Con un Poquito de Alegría – Trashumante. Comparsa en Movimiento

Kumbita – Yorka

Miel y Hiel – Chola y Gitano

Sol – Sol del Río

Mejor Álbum Metal

Intrascendence – Intrascendence

La Ruptura del Equilibrio – Timecode

Quadragenta at Finem Mundi – Engrupid Pipol

Re-Elegant and Merciless Revenge – Sikario

Ül – Mawiza

Mejor Álbum de Música Electrónica

Crema – Potenciómetro

Hyperme – Francisco Riffo

Invierno en la Playa – Chicarica

Mundo – Segunda Mordida

Vigilia – Sebastián Vergara

Mejor Álbum de Música Tropical

Aurora – Paula Rivas

Congativa – Moral Distraída

La Plena es que Sí – Lali de la Hoz

Purgatorio Carnaval – Banda Conmoción

Supercumbia Volumen 2 – Jordan

Mejor Álbum Balada o Música Romántica

Boleros – Milena Antonia

Con los Años Cantados – Gloria Simonetti

Debut & Despedida – Dindi Jane

Huellas – El Último Viaje

La Amistad Hecha Bolero – Gamuza

Mejor Álbum Música Rap, Reggae, R&B

Adicción – Flor de Rap

El Tao del Lobo – Aerstame

Focus Daily – Utopiko & Ceaese

La Esencia – Hiru

Serpiente de Madera – Ana Tijoux & Hordatoj

Mejor Álbum Música Urbana

Códigos de Muñeka – Paloma Mami

Después del Sol – Drefquila

El Nuevo Sonido – Sinaka

I’m Part – Easykid

Satirología, Vol. 3 – Kidd Voodoo

Mejor Cantautor o Cantautora

Casa – Paz Court

La Primera Luz – Camila Moreno

Lo Sencillo y Lo Sutil – Elizabeth Morris

Puntadas – Tata Barahona

Refugio – Nano Stern

Mejor Compositor de Música Clásica

Alejandro Guarello – Klima Klama

Aníbal Vidal – The Language That All Things Speak

Ingrid Saldaña – Rallentando d’Aria

Lucas Muñoz – Hydra

Martín Letelier – Soliloquy

Intérprete Vocal del Año

Chinoy

Fernando Ubiergo

Gloria Simonetti

Jordan

Mon Laferte

Mejor Nuevo o Nueva Artista

Anttonias – Anttonias

Alfilera – Detrás de las Palabras

Hesse Kassel – La Brea

Javiera Electra – Helíade

Nacio – Decanto

Premio a la Difusión de la Música de los Pueblos Originarios

Arctaña – Tiempo

Carmen Curical, Manuel Huichao y Freddy Chávez – 30 Cantos Araucanos

Colelo Identidad Mapuche – Kilómetro 24

E Ko Fati – Puai Ora (Fuerza Vital)

We Choyün – We Choyün

Mejor Compositor o Compositora de Música Incidental para Audiovisuales

Diego de la Fuente – Patio de Chacales OST

Ilabaca & Benavides – Calurosa Navidad

Martín Schlotfeldt – Denominación de Origen

Milton Núñez Mora – Al Sur del Invierno Está la Nieve

Mowat – 300 Cartas OST

Mejor Productor o Productora Musical

Francisco Victoria

Javier Barría

Nicolás Roa Cossio

Superserius

Vinco

Grabación del Año

Banda Volante – El Tren Fantasma

Catalina y Las Bordonas de Oro – De Encuentro y Ausencias

Mapocho Orquesta – Ilusiones Ópticas

Olivia García – Te Daría Tanto

Pascuala Ilabaca y Fauna, SCD Big Band, José Moraga – El Secreto de los Arbustos

Mejor Videoclip

Gay – Princesa Alba, dirigido por Bernardo Quesney

Tímida – Chini.Png, dirigido por Antonio Villamandos

Aspirinas – María y Los Templos, dirigido por Pedro Lorca

Explícito – 22ruzz, dirigido por Rodrigo Campos Quintana

A Pedacitos – Dënver, dirigido por Juan Maturana

Canción del Año

Dopamina — Cancamusa & Gepe

Mar de Coral — Javiera Mena

Otra Noche de Llorar — Mon Laferte

Senda Bellakona — Sinaka

Voy Creciendo — Rubio