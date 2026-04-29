Premios Pulsar 2026 anuncian sus nominados por categoría: Mon Laferte encabeza la lista

La 12ª edición de los Premios Pulsar ya dio a conocer la lista completa de sus nominadas y nominados.
Desde 2015, la instancia reconoce a artistas, autores, productores, intérpretes y equipos técnicos de la música chilena por obras publicadas durante el último año.
¿Qué son los Premios Pulsar?
Los Premios Pulsar son organizados por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) y buscan reconocer lo más destacado de la música chilena en distintos géneros y expresiones vinculadas a la industria.
De acuerdo con las bases, la versión 2026 premiará obras publicadas y difundidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.
La ceremonia, en tanto, se realizará durante mayo de 2026.
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El certamen contempla categorías por género musical, además de reconocimientos asociados a interpretación vocal, producción musical, grabación, videoclip, composición para audiovisuales y difusión de música de pueblos originarios.
Entre los nombres con mayor presencia en la edición 2026, Mon Laferte encabeza la lista con tres nominaciones: Mejor Álbum Pop por Femme Fatale, Canción del Año por Otra Noche de Llorar e Intérprete Vocal del Año.
Con dos menciones cada uno, le siguen Sinaka (nominado por El Nuevo Sonido y Senda Bellakona) Javiera Mena (por Inmersión y Mar de Coral), Jordan (por Supercumbia Volumen 2 e Intérprete Vocal del Año), Gloria Simonetti (por Con los Años Cantados e Intérprete Vocal del Año) y Cancamusa /por Dopamina y la canción del mismo nombre junto a Gepe).
Lista de nominados 2026 por categoría
Mejor Álbum Pop
Buenos Valores Malos Modales – Kuina
Dopamina – Cancamusa
Femme Fatale – Mon Laferte
Inmersión – Javiera Mena
La Energía – Gonzalo Yáñez
Mejor Álbum Rock
Vía Lo Orozco – Chini.Png
Alma Tadema – Niños del Cerro
Claroscuro – BBS Paranoicos
Deseo, Carne y Voluntad – Candelabro
Manantial – Quivik
Mejor Álbum de Música Tradicional Folclórica Chilena
Añañuca – Marcela Moreira
Calichal 45 Años / Fiesta y Tradición – Calichal
Canta un Canario en la Gloria – Pati Díaz
De Encuentros y Ausencias – Catalina y Las Bordonas de Oro
La Vida en 6/8 – Rubén Fernández Beltrán
Mejor Álbum Jazz
Cuerda al Aire – Federico Dannemann
El Secreto de los Arbustos – Pascuala Ilabaca y Fauna, SCD Big Band, José Moraga
Ella Lleva el Fuego – Claudio Rubio
Ilusiones Ópticas – Mapocho Orquesta
Quinta Temporada – Joaquín Fuentes
Mejor Álbum de Fusión y Raíz Latinoamericana
Brujos – La Orquesta del Viento
Con un Poquito de Alegría – Trashumante. Comparsa en Movimiento
Kumbita – Yorka
Miel y Hiel – Chola y Gitano
Sol – Sol del Río
Mejor Álbum Metal
Intrascendence – Intrascendence
La Ruptura del Equilibrio – Timecode
Quadragenta at Finem Mundi – Engrupid Pipol
Re-Elegant and Merciless Revenge – Sikario
Ül – Mawiza
Mejor Álbum de Música Electrónica
Crema – Potenciómetro
Hyperme – Francisco Riffo
Invierno en la Playa – Chicarica
Mundo – Segunda Mordida
Vigilia – Sebastián Vergara
Mejor Álbum de Música Tropical
Aurora – Paula Rivas
Congativa – Moral Distraída
La Plena es que Sí – Lali de la Hoz
Purgatorio Carnaval – Banda Conmoción
Supercumbia Volumen 2 – Jordan
Mejor Álbum Balada o Música Romántica
Boleros – Milena Antonia
Con los Años Cantados – Gloria Simonetti
Debut & Despedida – Dindi Jane
Huellas – El Último Viaje
La Amistad Hecha Bolero – Gamuza
Mejor Álbum Música Rap, Reggae, R&B
Adicción – Flor de Rap
El Tao del Lobo – Aerstame
Focus Daily – Utopiko & Ceaese
La Esencia – Hiru
Serpiente de Madera – Ana Tijoux & Hordatoj
Mejor Álbum Música Urbana
Códigos de Muñeka – Paloma Mami
Después del Sol – Drefquila
El Nuevo Sonido – Sinaka
I’m Part – Easykid
Satirología, Vol. 3 – Kidd Voodoo
Mejor Cantautor o Cantautora
Casa – Paz Court
La Primera Luz – Camila Moreno
Lo Sencillo y Lo Sutil – Elizabeth Morris
Puntadas – Tata Barahona
Refugio – Nano Stern
Mejor Compositor de Música Clásica
Alejandro Guarello – Klima Klama
Aníbal Vidal – The Language That All Things Speak
Ingrid Saldaña – Rallentando d’Aria
Lucas Muñoz – Hydra
Martín Letelier – Soliloquy
Intérprete Vocal del Año
Chinoy
Fernando Ubiergo
Gloria Simonetti
Jordan
Mon Laferte
Mejor Nuevo o Nueva Artista
Anttonias – Anttonias
Alfilera – Detrás de las Palabras
Hesse Kassel – La Brea
Javiera Electra – Helíade
Nacio – Decanto
Premio a la Difusión de la Música de los Pueblos Originarios
Arctaña – Tiempo
Carmen Curical, Manuel Huichao y Freddy Chávez – 30 Cantos Araucanos
Colelo Identidad Mapuche – Kilómetro 24
E Ko Fati – Puai Ora (Fuerza Vital)
We Choyün – We Choyün
Mejor Compositor o Compositora de Música Incidental para Audiovisuales
Diego de la Fuente – Patio de Chacales OST
Ilabaca & Benavides – Calurosa Navidad
Martín Schlotfeldt – Denominación de Origen
Milton Núñez Mora – Al Sur del Invierno Está la Nieve
Mowat – 300 Cartas OST
Mejor Productor o Productora Musical
Francisco Victoria
Javier Barría
Nicolás Roa Cossio
Superserius
Vinco
Grabación del Año
Banda Volante – El Tren Fantasma
Catalina y Las Bordonas de Oro – De Encuentro y Ausencias
Mapocho Orquesta – Ilusiones Ópticas
Olivia García – Te Daría Tanto
Pascuala Ilabaca y Fauna, SCD Big Band, José Moraga – El Secreto de los Arbustos
Mejor Videoclip
Gay – Princesa Alba, dirigido por Bernardo Quesney
Tímida – Chini.Png, dirigido por Antonio Villamandos
Aspirinas – María y Los Templos, dirigido por Pedro Lorca
Explícito – 22ruzz, dirigido por Rodrigo Campos Quintana
A Pedacitos – Dënver, dirigido por Juan Maturana
Canción del Año
Dopamina — Cancamusa & Gepe
Mar de Coral — Javiera Mena
Otra Noche de Llorar — Mon Laferte
Senda Bellakona — Sinaka
Voy Creciendo — Rubio
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