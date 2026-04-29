Renovación Nacional se desmarca de eventuales recortes a la PGU: “Somos leales al Gobierno, pero no obsecuentes”

Esta mañana, en entrevista con CNN Chile Radio, la secretaria general de Renovación Nacional (RN), Katherine Martorell, fijó la postura de su colectividad frente a la gestión del gobierno del presidente José Antonio Kast. La dirigenta afirmó que, si bien forman parte del bloque oficialista, mantendrán una posición crítica frente a medidas que puedan afectar políticas sociales emblemáticas como la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Sus declaraciones surgieron luego de un reportaje publicado por CIPER, que reveló que el Ministerio de Hacienda recomendó a distintas carteras evaluar reducciones de al menos 15% para el Presupuesto 2027 en 260 programas sociales, entre ellos la PGU, la gratuidad, el Bono Invierno, la Asignación Familiar y subsidios previsionales. Según la investigación, las rebajas sugeridas totalizarían $2,8 billones.

Al respecto, Martorell sostuvo: “Nosotros somos un partido leal con el gobierno, pero no obsecuente. Vamos a defender siempre las políticas sociales y sobre todo aquellas que son parte del gobierno del presidente Sebastián Piñera”.

#CNNChileRadio | Katherine Martorell, secretaria general de RN: “Nosotros vamos a defender siempre las políticas sociales. Somos leales, pero no obsecuentes. Nosotros vamos a revisar en el Congreso todas las medidas que se ingresen. Vamos a defender lo que quiere Chile”. 📡… pic.twitter.com/09FF5YEtTk — CNN Chile (@CNNChile) April 29, 2026

El mismo reportaje también indicó que otras 142 iniciativas fueron incluidas inicialmente bajo la categoría de “descontinuar”, término que posteriormente fue corregido por el Ejecutivo, señalando que se trataría de reformulaciones.

¿Qué dijo Katherine Martorell sobre la coordinación del Ejecutivo?

Para la secretaria general de RN, el problema no solo radica en el fondo de la discusión, sino también en la forma en que se comunicó la información, apuntando directamente a la coordinación política del Ejecutivo.

“Falta una mayor coordinación para que estas cosas se expliquen antes. Se genera incertidumbre cuando nos enteramos por un medio de comunicación mediante un oficio y no por una explicación oficial”, afirmó la exsubsecretaria.

Martorell también coincidió con cuestionamientos emitidos desde el Partido Republicano respecto al rol de la jefatura del Segundo Piso, encabezada por Alejandro Irarrázaval.

“El Segundo Piso tiene una labor muy importante en coordinar a los ministerios y la explicación. Yo comparto que falta una mayor coordinación para que no se generen estos mantos de duda respecto a las decisiones que se adoptan”, señaló.