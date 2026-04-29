Fotógrafa Valentina Palavecino estrena “Cámara Lenta”, un recorrido visual por la intimidad del poder y el espectáculo en Chile

La fotógrafa y creativa Valentina Palavecino presenta su primera publicación bajo el sello de la editorial Metalibro. El proyecto, titulado “Cámara Lenta“, propone una mirada a la cotidianeidad y los bastidores de figuras clave de la cultura y la contingencia nacional de la última década.

Esta obra cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart), a través de la convocatoria 2024 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

A través de una curatoría que abarca diez años de trayectoria, la artista ofrece imágenes de carácter íntimo que transitan por la vida de músicos, comediantes y políticos.

Entre los hitos capturados por su lente destacan el backstage de la fotografía presidencial de Gabriel Boric y el embarazo de la exministra Camila Vallejo, además de retratos de exponentes musicales como Mon Laferte y Francisca Valenzuela.

Según explica la autora, este lanzamiento representa un hito personal que invita a los lectores a la trastienda pública con material inédito. “Es una experiencia cercana y humana, pensada como un diario de vida más que como un catálogo de superestrellas”, señaló Palavecino.

El lanzamiento oficial de la pieza editorial está programado para este 12 de mayo de 2026 a las 19:00 horas en Citylab, espacio ubicado dentro del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). La actividad, que cuenta con entrada liberada, incluirá la participación musical de Javiera Mena —cuya canción homónima inspiró el título del libro— y un conversatorio moderado por la periodista Marisol García.

En dicho panel también intervendrán la socióloga Mónica Salinero, la fotógrafa Paloma Palomino y la cantante Francisca Valenzuela para analizar el proceso creativo de la obra. Complementando el debut literario, una selección de las piezas fotográficas que componen el libro será exhibida en una exposición abierta al público en el mismo recinto.

La muestra podrá visitarse en Citylab desde el 12 hasta el 24 de mayo, en horario de 12:00 a 18:00 horas.