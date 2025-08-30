Gendarmería abre sumario tras escape de reo desde Hospital de Arica: Interno le quitó una mochila y un arma a funcionario

La medida busca investigar las posibles fallas en los protocolos de seguridad y esclarecer las responsabilidades de los funcionarios encargados de la custodia del interno.

La Dirección Regional de Gendarmería en Arica anunció este sábado la apertura de un sumario administrativo tras la fuga de un reo desde el Hospital Regional Dr. Juan Noé Crevani, ocurrido esta misma mañana.

El prisionero se encontraba hospitalizado desde el 28 de agosto por heridas cortopunzantes, después de haber sido condenado por robo con intimidación.

La fuga del reo en Arica

De acuerdo con la información de Gendarmería, el reo logró escapar a eso de las 9:00 horas, tras despojar a un funcionario de su mochila y un arma.

La fuga se produjo mientras el reo estaba bajo custodia en el sector de Cirugía del hospital, y en menos de dos horas, Carabineros lo capturaron y recuperaron el armamento sustraído.

Este incidente ha generado preocupación en las autoridades, que ahora buscan esclarecer las condiciones en las que ocurrió la evasión.

A través de su comunicado, Gendarmería indicó que la apertura del sumario tiene como objetivo investigar si hubo fallas en los protocolos de seguridad y determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados en la custodia del reo.