Capturan a Luis Loayza Rossel, reo que se fugó de hospital en Arica tras robar arma de fuego a funcionario de Gendarmería

El sujeto, de 27 años y con un amplio historial delictual, se encontraba hospitalizado tras recibir heridas en la cárcel.

Un intenso operativo policial se desarrolló en Arica tras la fuga de un reo del Hospital Regional de Arica y Parinacota, donde se encontraba internado desde el 28 de agosto.

El sujeto, identificado como Luis Loayza Rossel, de 27 años y nacionalidad peruana, habría sustraído el arma de servicio de un funcionario de Gendarmería para escapar.

Loayza Rossel se encontraba hospitalizado por heridas cortopunzantes recibidas dentro de la cárcel, donde cumplía condena. Durante su traslado al baño acompañado por un gendarme, el reo aprovechó un descuido, tomó la mochila y el arma del funcionario y huyó del recinto.