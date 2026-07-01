“El bolsillo de las familias no da para más”: Desde RN piden a Hacienda usar herramientas del MEPCO ante alza de combustibles

La jefa de bancada de Renovación Nacional, senadora María José Gatica, solicitó al Ministerio de Hacienda activar las herramientas disponibles del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) para amortiguar el impacto del alza de las bencinas y el diésel.

“El bolsillo de las familias no da para más”

A través de un oficio dirigido al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la parlamentaria pidió evaluar el uso de los instrumentos contemplados en la Ley N°20.765, con el objetivo de contener los efectos del incremento de los combustibles en el presupuesto de las familias.

“El bolsillo de las familias chilenas no da para más. El alza de los combustibles golpea fuerte y a eso se suma un desempleo de 9,4% en el país. Urge que el Ministerio de Hacienda active todas las herramientas del MEPCO para bajar o, al menos, amortiguar el precio de las bencinas y el diésel”, sostuvo Gatica.

La senadora advirtió que el aumento no solo afecta a quienes usan automóvil, sino que también repercute en el transporte, los fletes y la distribución de alimentos, lo que finalmente puede traspasarse al valor de bienes y servicios básicos.

En esa línea, planteó que la situación tiene un impacto mayor en regiones, donde el uso del vehículo muchas veces responde a una necesidad y no a un lujo.

“Hay familias que deben trasladarse largas distancias para trabajar, estudiar, llevar a sus hijos al colegio o acceder a atención de salud, especialmente en zonas rurales o con poco transporte público. Un alza sostenida de los combustibles golpea con más fuerza a la clase media, a los trabajadores independientes, a los transportistas, a las pymes y a los hogares más vulnerables”, afirmó.

Gatica pidió que Hacienda revise los parámetros del MEPCO y el componente variable del impuesto específico, con el fin de amortiguar alzas bruscas en los precios de los combustibles.

“En un contexto de alto costo de la vida, el Gobierno no puede mirar como espectador una nueva presión sobre las familias y debe adoptar medidas oportunas para proteger el presupuesto de los hogares”, agregó la parlamentaria.