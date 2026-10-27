Gatica apunta a ministro Rabat por rebajas de penas: “Las consecuencias políticas las tendría que haber asumido con su salida”

Esta jornada, la senadora de Renovación Nacional (RN), María José Gatica, reiteró sus críticas al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y sostuvo que el secretario de Estado debió asumir los costos políticos por las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

En un punto de prensa, la legisladora señaló que la controversia ha generado un costo político que, a su parecer, debió asumir el mismo Rabat y no el presidente José Antonio Kast.

“Hay un costo político que lamentablemente lo tuvo que asumir nuestro presidente José Antonio Kast. Yo espero que eso se corrija o esto se va a tornar más complejo día a día“, afirmó.

En esa línea, agregó que “las consecuencias políticas las tendría que haber asumido el ministro con su salida. El subordinado del presidente, considero yo, tenía que haber asumido el costo político“.

La representante de la región de Los Ríos aclaró que su postura no responde a un conflicto personal con el titular de Justicia, señalando que mantiene una buena relación con él.

“Este no es un tema personal contra el ministro de Justicia; es una persona a la que yo respeto mucho, siempre he tenido un trato muy cordial con él“, añadió.

Sus dichos se producen luego de que el senador y compañero de bancada Andrés Longton renunciara a la subjefatura de la bancada de RN, contrario a la postura de Gatica frente a la continuidad del secretario de Estado.

Tras ello, subrayó que sus declaraciones son a título personal y no en representación de la bancada: “yo siempre he hablado como senadora, no por la bancada completa“, precisó.