AMD invertirá US$ 1.000 millones en Meta y fortalece su alianza en infraestructura de inteligencia artificial

AMD anunció el fortalecimiento de su alianza estratégica con Meta para impulsar la infraestructura de inteligencia artificial de la dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, y adelantó que invertirá US$ 1.000 millones en la oferta de acciones de la compañía.

Según informó la fabricante de chips, sus soluciones Helios a escala de rack ya están en funcionamiento en Meta. Las primeras unidades fueron instaladas y se encuentran en fase de pruebas, como parte de los preparativos para una implementación más amplia en el corto plazo.

La alianza abarca procesadores, tarjetas gráficas, redes, sistemas y software, y es resultado de años de trabajo conjunto entre ambas compañías. Según AMD, sus procesadores EPYC impulsan Muse, el agente de inteligencia artificial personal de Meta, y la empresa ha desplegado millones de estos procesadores a lo largo de varias generaciones.

“Meta es un socio estratégico para AMD y hemos construido esta alianza a lo largo de años de estrecha colaboración técnica, desde los procesadores EPYC que impulsan la infraestructura de Meta hasta las GPUs Instinct y el software abierto que respaldan sus cargas de trabajo de IA”, señaló Lisa Su, presidenta y directora ejecutiva de AMD.

La ejecutiva agregó que la colaboración entra en una nueva etapa: “Con Helios ya funcionando en Meta, llevamos esta alianza a una nueva escala en la era de la superinteligencia. Juntos, estamos desarrollando e implementando infraestructura a escala de gigavatios y definiendo las futuras generaciones de silicio, software y sistemas para hacer posibles los modelos y servicios de superinteligencia más ambiciosos de Meta”.

Por su parte, el fundador y director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, destacó el rol de AMD en los planes de la compañía: “Estamos realizando grandes inversiones en capacidad de cómputo para llevar la superinteligencia personal a todas las personas, y AMD desempeña un papel importante en ese esfuerzo”.

Meta utilizará las GPU Instinct y futuras generaciones de chips

Las tarjetas gráficas Instinct de AMD ya se utilizan en producción dentro de la infraestructura de Meta para entrenamiento de modelos y sistemas de clasificación y recomendación. Además, Meta fue uno de los primeros clientes en participar en la definición de la arquitectura Instinct MI450, y desplegará una versión personalizada y optimizada para sus cargas de trabajo.

La colaboración también influirá en los futuros productos de AMD. Ambas compañías trabajan en las próximas generaciones de procesadores EPYC, incluida la denominada “Verano”, así como en las tarjetas gráficas de la serie Instinct MI500 y en los sistemas a escala de rack de próxima generación.

En materia de software, AMD y Meta colaboran para que los desarrolladores puedan usar las tarjetas gráficas de AMD desde el primer momento a través de PyTorch. Además, AMD ofreció soporte desde el lanzamiento para los modelos de Meta Muse Spark Open, en sus tarjetas gráficas Instinct, y Muse Glimmer, en computadores con procesadores Ryzen AI y tarjetas gráficas Radeon.

Según AMD, ambas compañías alinearon sus hojas de ruta de productos y sus decisiones de ingeniería en torno a las cargas de trabajo actuales y futuras de Meta, con el objetivo de construir sistemas integrados de inteligencia artificial a escala de gigavatios.