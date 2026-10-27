Longton renuncia a la subjefatura de RN: Cuestiona exigencia de Gatica de remover al ministro Rabat

El senador Andrés Longton confirmó que renunció el pasado lunes a la subjefatura de la bancada de senadores de Renovación Nacional (RN) por diferencias con la senadora y jefa del comité, María José Gatica, respecto de su postura sobre la permanencia del ministro de Justicia, Fernando Rabat.

“Renuncié el día de ayer a la subjefatura de bancada, no es por nada personal ni mucho menos: son diferencias en la manera de encarar y en las posturas que tienen la jefatura y la subjefatura de bancada“, afirmó.

En esa línea, planteó que “cuando no existe una conducción que considero sostenible para una bancada que, además, representa al Gobierno, y las diferencias sobre cómo enfrentar determinadas situaciones se vuelven irreconciliables, creo que lo coherente es dar un paso al costado“.

El senador también reconoció que la salida de Gatica del comité político el pasado lunes influyó en su decisión de renunciar, pero recalcó que su decisión se debe a “una seguidilla de situaciones”.

“Se trata de una seguidilla de situaciones; la salida de la reunión del comité político ampliado no fue la única, aunque también influyó en mi decisión”, afirmó.

Cabe recordar que la senadora abandonó el comité político —que reúne a jefes de partidos, parlamentarios y ministros— debido a su discrepancia con la decisión del presidente José Antonio Kast de mantener al ministro de Justicia, Fernando Rabat, en su cargo, pese a la polémica por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

Así, sostuvo que “cuando las diferencias no se pueden resolver ni es posible alcanzar un punto medio, hay que tomar una determinación. Quien habla como jefe o subjefe de bancada lo hace en nombre de todos sus integrantes y debe representar una posición compartida”.

“Si eso no se corrige, como ha ocurrido persistentemente hasta ahora, corresponde dar un paso al costado, especialmente cuando la postura de la jefatura no representa ni mi posición ni la de varios integrantes de la bancada”, remarcó.

“Mientras no exista correspondencia entre lo que piensa la bancada y lo que plantea en determinadas ocasiones la jefatura, no puedo hacerme cómplice de esa situación“, agregó.

Además, aseguró que “la mayoría del comité de RN no está de acuerdo con la salida del ministro Rabat, particularmente porque ha realizado una labor sobresaliente al frente de su cartera y en el trabajo que ha desarrollado en el Congreso”.