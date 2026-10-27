Franco Parisi exige a Kast la salida de Rabat: “El presidente tiene que cuidar a los chilenos y no a sus amigos ministros que se equivocaron”

El secretario general del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, exigió este martes al presidente José Antonio Kast la remoción del ministro de Justicia, Fernando Rabat, tras la polémica por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

Parisi cuestionó la permanencia de Rabat en el Gobierno y sostuvo que “el presidente Kast tiene que cuidar a los chilenos, a la gente, y no a sus amigos ministros que se equivocaron“.

Si bien el excandidato presidencial señaló que los ministros de la administración “son muy profesionales”, remarcó que hubo una equivocación en la gestión del titular de Justicia y Derechos Humanos.

“Se equivocó el ministro de Justicia, no solamente rebajándole la pena a pedófilos, que es de lo peor de la sociedad, sino además a extorsionadores extranjeros a los que ni siquiera expulsó“, criticó.

Lo anterior, en alusión a lo que reveló Interferencia sobre una supuesta serie de decretos asociados al ministro que habrían permitido dejar en libertad a una banda de extorsionadores de origen venezolano, a la que acusan de pertenecer al Tren de Aragua, en lugar de tramitar su expulsión del país.

“Eso radica en que mantener necesariamente a sus amigos —lo mismo que hacía el presidente Boric— le hace mal a Chile y a la democracia. Por eso tiene que dar un paso al costado, porque si no, lamentablemente, va a ser otra marca, otro pecado capital que va a tener la administración Kast, que hasta ahora le ha hecho muy mal a los chilenos”, arremetió.

Las declaraciones de Parisi se dan en medio de la evaluación de los partidos de oposición para presentar una acusación constitucional en contra del secretario de Estado y del subsecretario de Justicia, Luis Silva; decisión que se daría a conocer tras la sesión especial convocada para este miércoles en la Cámara de Diputadas y Diputados, en la que se solicitarán todos los antecedentes del hecho.