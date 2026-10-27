Inmobiliaria Las Salinas entra a tramitación formal con un megaproyecto de US$ 1.000 millones en el borde costero de Viña del Mar

La inmobiliaria Las Salinas ingresó este lunes cinco carpetas ante la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Viña del Mar y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) para iniciar la tramitación del barrio que busca desarrollar en su terreno frente al mar en esa ciudad.

El proyecto contempla una inversión directa de US$ 1.000 millones hasta 2038, según informó la empresa en un comunicado.

De las cinco carpetas, cuatro se presentaron ante la DOM. La principal es la subdivisión predial y urbanización del Paño Sur, que define la ubicación de las avenidas que el Plan Regulador establece en el terreno. Entre ellas está un primer tramo de cerca de 350 metros de la extensión de avenida Libertad, además de otras vías menores. Esta subdivisión también permite definir el Parque Ladera, uno de los principales parques del barrio.

Junto con la subdivisión, la empresa ingresó tres anteproyectos de edificación, uno por cada manzana que resulta de las vías que propone el Plan Regulador. Según Las Salinas, los tres siguen la lógica de un barrio a escala humana, con edificios de no más de 12 pisos.

La quinta carpeta se presentó ante el MTT y corresponde al Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV), un estudio que se tramita a través del Sistema de Evaluación de Impacto en Movilidad (SEIM) y que evalúa el efecto del barrio completo en el tránsito y las obras necesarias para mitigarlo.

La empresa explicó que optó por evaluar todas las manzanas en conjunto para trabajar con la autoridad las propuestas de mitigación vial del sector, y que las obras que resulten de esa evaluación pasarán a formar parte del proyecto.

Las Salinas aclaró que estos ingresos son hitos de tramitación y no equivalen a la aprobación del proyecto ni al inicio de las obras.

Proyecto contempla viviendas, oficinas, hoteles y parques

El barrio se levantaría en un terreno de 16 hectáreas y contempla vivienda, oficinas, hoteles, comercio y servicios, además de un centro de convenciones.

Según la empresa, más del 40% de la superficie estará destinada a espacios de uso público, incluidos dos parques urbanos frente al mar con pasarelas y miradores, junto con ciclovías, veredas y conexiones peatonales hacia el resto de la ciudad y el borde costero.

La inversión se desarrollará bajo un modelo asociativo entre Las Salinas y socios estratégicos. De acuerdo con un estudio del Observatorio de Ciudades de la Pontificia Universidad Católica, citado por la empresa, el impacto económico total del proyecto para Viña del Mar y la región superaría los US$ 3.000 millones, al sumar la actividad del propio barrio, las compras a proveedores locales y el gasto de los hogares que reciben esos sueldos.

El mismo estudio estima que el proyecto generaría más de 7.500 empleos en la ciudad y la región. De ellos, más de 2.600 serían puestos permanentes dentro del barrio, que se mantendrían una vez que entre en operación.

“Este es un momento para celebrar. Lo que comenzó en 2014 como una conversación con la comunidad, y que en 2023 se hizo público, hoy entra en tramitación formal”, señaló el gerente general de Las Salinas, Ricardo Labarca.

Proyecto mantiene vínculo con la comunidad y la regeneración ambiental

Los primeros acercamientos con los vecinos comenzaron en 2014 y la propuesta se presentó públicamente en 2023. Desde entonces, según la empresa, ha ido incorporando los intereses planteados por vecinos y organizaciones. Los ingresos también dan continuidad a los trabajos de regeneración ambiental en el Paño Sur.

Además, Las Salinas tiene en trámite desde septiembre un proyecto voluntario de paseo peatonal en la subida de 19 Norte, que conecta Santa Inés con las cercanías del borde costero y que incluye pasarelas, miradores de acceso universal y nueva iluminación.