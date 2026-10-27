IPSA se recupera y sube 1,8% borrando las pérdidas que dejó la reelección de Lula en Brasil

El MSCI IPSA, principal índice de la Bolsa de Santiago, cerró este martes 27 de octubre con un alza de 1,80%, hasta los 10.766,07 puntos, y borró por completo la caída de 1,59% que había registrado el lunes tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.

El índice ganó 190,38 puntos y quedó por sobre los 10.746 puntos en que había cerrado el viernes, antes de la reacción de los mercados al resultado electoral. De las 30 acciones que componen el IPSA, 21 terminaron al alza. El IGPA, que agrupa a un universo más amplio de acciones, avanzó 1,72%.

La recuperación fue dispar entre las acciones chilenas con mayor exposición a Brasil. Latam Airlines, nuevamente la acción más transada de la jornada, subió 2,31% y recuperó parte de la caída de 5,80% que había anotado el lunes. Empresas Copec avanzó 0,85% y compensó con holgura su baja de la víspera, mientras Cencosud subió apenas 0,32%, después de haber retrocedido 1,73%, y CMPC cerró prácticamente sin cambios, con un alza de 0,01%, tras caer 1,89% en la sesión anterior.

Mercados El IPSA sube 1,80% en el día y recupera el terreno perdido tras la reelección de Lula Hace un año 9.232 28 de octubre de 2025 Máximo 11.628 28 de enero de 2026 Hoy 10.766 27 de octubre de 2026 En el día +1,80% 12.000 11.500 11.000 10.500 10.000 9.500 9.000 8.500 9.232

28 oct 2025 Máx. 11.628

28 ene Hoy 10.766

27 oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct Fuente: Investing.com. Elaboración: CNN Chile.

Entel lideró las alzas del índice con un avance de 7,79%, seguida por SQM-B, que subió 6,15%, Pampa Calichera, con 3,87%, CAP, con 3,53%, e Itaú Chile, con 3,23%. Parque Arauco, en tanto, ganó 1,81%.

Entre las acciones más transadas también destacaron los avances de Falabella, con 2,31%, y Banco Santander, con 2,30%, además de Andina-B, con 1,75%, y Banco de Chile, con 1,41%.

En la vereda contraria, Cencosud Shopping anotó la mayor caída del índice, con 2,57%, seguida por SMU, con 1,83%. Enel Américas, que había sido la acción más castigada del lunes con una baja de 8,58%, volvió a retroceder, esta vez 1,44%, mientras Quiñenco cayó 1,38% y Colbún 0,66%.

Bolsa de Brasil muestra señales de estabilización

En Brasil, en tanto, el mercado mostró señales de estabilización después de la fuerte caída del día anterior. Hacia el cierre de la jornada, el Ibovespa cedía cerca de 0,5%, en torno a los 175.700 puntos, luego de haberse desplomado 13,88% el lunes, en una jornada en que la B3 debió suspender sus operaciones por primera vez desde marzo de 2020.

El real, por su parte, se apreciaba y el dólar bajaba 1,22% frente a la moneda brasileña, hasta los R$ 5,35, tras haber subido más de 8% en la sesión anterior.