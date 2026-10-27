Banco Central mantiene la TPM en 4,5% por séptima reunión consecutiva y advierte que los riesgos para la inflación “han aumentado de forma relevante”

El Consejo del Banco Central decidió este martes mantener la tasa de política monetaria (TPM) en 4,5% por séptima reunión consecutiva, en una decisión adoptada por la unanimidad de sus miembros y en línea con lo que esperaba el mercado.

En su comunicado, el instituto emisor advirtió que los riesgos para la inflación aumentaron: “Los riesgos para la inflación han aumentado de forma relevante. Si bien en su conjunto los datos de IPC han estado en línea con lo previsto, las proyecciones para los próximos meses aumentan significativamente, ubicándose por sobre la trayectoria del escenario central del IPoM”.

Banco Central advierte mayores presiones inflacionarias

En el plano externo, el Banco Central explicó que se han intensificado las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, lo que configura un panorama de precios de la energía más adverso que el previsto, con el precio del petróleo, considerando el promedio entre el WTI y el Brent, ha subido en torno a 25% desde el cierre del IPoM de septiembre y un un fenómeno de El Niño inusualmente intenso, que ha comenzado a afectar los precios internacionales de los alimentos.

El Consejo agregó que las condiciones financieras internacionales se han vuelto más restrictivas, con caídas en las bolsas, una apreciación global del dólar y alzas de las tasas de largo plazo. En el plano local, eso se tradujo en una caída del IPSA, una depreciación del peso y un aumento de las tasas nominales de largo plazo.

En materia de actividad, el Imacec de agosto cayó 1% anual y se ubicó por debajo de lo previsto, principalmente por el desempeño de la minería, mientras que el Imacec no minero creció 1,4%, en línea con lo esperado. Además, el Banco Central advirtió que el consumo y, en particular, la inversión mantienen un desempeño débil, aunque las perspectivas para la inversión siguen siendo favorables.

“Si bien se anticipa que la economía local retomará impulso hacia 2027, no puede descartarse que su debilidad actual sea más persistente que lo previsto. En este contexto de incertidumbre mayor que el habitual, el Consejo estará particularmente atento a señales de mayor transmisión y/o persistencia a la inflación de los shocks que se están enfrentando”, indicó el comunicado.

Expectativas de inflación aumentan para los próximos meses

Respecto de los precios, la inflación acumulada a septiembre fue de 4,1% anual en el caso del IPC total y de 3,2% en el subyacente, en línea con lo previsto en el último IPoM. Sin embargo, el Banco Central advirtió que las expectativas de inflación de corto plazo del mercado aumentaron de manera significativa, mientras que a dos años se mantuvieron en 3% en la Encuesta de Expectativas Económicas y subieron a 3,2% en la Encuesta de Operadores Financieros.

Sobre los próximos pasos, el Consejo señaló que será necesaria la constante evaluación de escenarios alternativos que podrían requerir cambios en la política monetaria.

“La evolución futura de la TPM irá evaluándose Reunión a Reunión en función del desarrollo de los acontecimientos. El Consejo reafirma que tomará las decisiones necesarias para cumplir con su objetivo de que la inflación proyectada se ubique en 3% en un horizonte de dos años”, puntualizó el ente emisor.